Türkiye'nin internet hızı yükseliyor

Türkiye'de faaliyet gösteren internet hizmet sağlayıcıları 2022'de rekabeti bir üst seviyeye taşıyarak gigabit hızlara çıktılar. Son olarak Türk Telekom 100 mbps fiber internet kullananlar için müjdeyi verdi.

Türk Telekom, fiber internet alt yapısını kullanan ve halihazırda 100 mbps hız alan tüm abonelerinin internet hızını 200 mbps'ye çıkardığını söyledi. Yükleme ve indirme hızının bu şekilde olacağı belirtildi.