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21 Mart 2024 Perşembe 15:45:00 - Güncelleme:21 Mart 2024 Perşembe 15:45:00

Türkiye'nin askeri turbofan motoru "TEI-TF6000" tanıtıldı

Kaynak: AA

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Eskişehir'de, Savunma Sanayii Başkanlığı himayesinde başlatılan ve TUSAŞ Motor Sanayi AŞ (TEI) sorumluluğunda yürütülen proje kapsamında üretilen Türkiye'nin ilk askeri turbofan motoru TEI-TF6000'in tanıtımı yapıldı.

Eskişehir'de kurulu TEI tarafından yürütülen proje kapsamında geliştirilen TEI-TF6000, basın mensuplarına tanıtıldı.

Mobil test bremzesinde (test alanı) gösterilen ve Türkiye'nin ilk askeri turbofan motoru olma özelliğini taşıyan TEI-TF6000'in birinci prototip motorunun ilk ateşleme testi 27 Şubat'ta başarıyla gerçekleştirilmişti.

Daha sonra basın mensuplarına TEI'nin 50'nin üzerinde farklı askeri ve sivil motor programı için 2 binden fazla farklı motor parçasını ürettiği İleri İmalat Teknolojileri Binası gezdirildi.

Gazeteciler, TEI'nin depo seviyesi bakımları ve plansız depo seviyesi onarımlarını yaptığı NATO'nun AWACS uçaklarına ait TF33-PW-100A motorunu görme fırsatı da buldu.

Etiketler : savunma sanayii başkanlığı tusaş askeri turbofan motoru
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