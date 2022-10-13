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13 Ekim 2022 Perşembe 17:53:00 - Güncelleme:13 Ekim 2022 Perşembe 17:53:00

Türkiye'nin ilk değişken kalibreli keskin nişancı tüfeği "KN-12" envantere girdi

Kaynak: AA

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Makine ve Kimya Endüstri (MKE) AŞ tarafından yerli ve milli imkanlarla üretilen Türkiye'nin ilk değişken kalibreli keskin nişancı tüfeği KN-12, Kara Kuvvetleri Komutanlığının envanterine girdi.

Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Bağlı kuruluşumuz MKE tarafından yerli ve milli imkanlarla üretilen değişken kalibreli keskin nişancı tüfeği KN-12, Kara Kuvvetleri Komutanlığımızın envanterine girdi. TSK için önem taşıyan KN-12'nin üretiminde emeği geçen tüm mesai arkadaşlarımızı kutluyoruz." ifadelerine yer verildi.

Açıklamayla KN-12'nin görüntüsü de paylaşıldı.

Etiketler : milli savunma bakanlığı keskin nişancı tüfeği makine ve kimya endüstri
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