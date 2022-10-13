Türkiye'nin ilk değişken kalibreli keskin nişancı tüfeği "KN-12" envantere girdi
Kaynak: AA
Makine ve Kimya Endüstri (MKE) AŞ tarafından yerli ve milli imkanlarla üretilen Türkiye'nin ilk değişken kalibreli keskin nişancı tüfeği KN-12, Kara Kuvvetleri Komutanlığının envanterine girdi.
Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Bağlı kuruluşumuz MKE tarafından yerli ve milli imkanlarla üretilen değişken kalibreli keskin nişancı tüfeği KN-12, Kara Kuvvetleri Komutanlığımızın envanterine girdi. TSK için önem taşıyan KN-12'nin üretiminde emeği geçen tüm mesai arkadaşlarımızı kutluyoruz." ifadelerine yer verildi.
Açıklamayla KN-12'nin görüntüsü de paylaşıldı.
Bağlı kuruluşumuz @MKEgovtr tarafından yerli ve millî imkânlarla üretilen değişken kalibreli keskin nişancı tüfeği KN-12, Kara Kuvvetleri Komutanlığımızın envanterine girdi. TSK için önem taşıyan KN-12'nin üretiminde emeği geçen tüm mesai arkadaşlarımızı kutluyoruz.#MSB pic.twitter.com/BNxhmlGEnJ— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) October 13, 2022