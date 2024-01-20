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20 Ocak 2024 Cumartesi 10:14:00 - Güncelleme:20 Ocak 2024 Cumartesi 10:14:00

Türkiye'nin ilk astronotu Gezeravcı'yı taşıyan uzay aracı "kenetlenmeye" hazır

Kaynak: AA

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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türk milletinin gökyüzünün ötesindeki heyecanı yaşamaya, tarihi misyonda "kenetlenmeye" hazır olduğunu belirtti.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, sosyal medya hesabından, Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın uzay yolculuğu ile ilgili gelişmeleri paylaştı.

Kacır, "Bugün öğle vakti saat 12.27'de ilk astronotumuz Alper Gezeravcı'yı da taşıyan uzay aracının Uluslararası Uzay İstasyonu'na kenetlenmesini bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Bu tarihi anın, Taksim ve Kızılay meydanlarındaki planetaryumlarda ve bilim merkezlerinde yaşanacağına işaret eden Kacır, herkesin bu anları "http://axiom.space/live" internet adresi üzerinden de takip edilebileceğini kaydetti.

Kacır, "Milletimiz, gökyüzünün ötesindeki heyecanı yaşamaya, bu tarihi misyonda 'kenetlenmeye' hazır." değerlendirmesinde bulundu.

Etiketler : astronot alper gezeravcı uzay aracı kenetlenme mehmet fatih kacır
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