VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Son bir haftada 82 terörist etkisiz hale getirildi
Soğuk ve kar yağışı geliyor
EBRD, 2023'te 2,5 milyar avroyla Türkiye'ye rekor yatırım yaptı
Büyükelçi Akgün, AGİT'e özel temsilci olarak atandı
Gezeravcı, yarın uzaydan Bakan Kacır ile görüşecek
BİM, ilk arazi üzeri GES projesini Uşak'ta devreye aldı
25 Ocak 2024 Perşembe 11:30:00 - Güncelleme:25 Ocak 2024 Perşembe 11:30:00

Türkiye'nin ilk astronotu Gezeravcı, yarın uzaydan Bakan Kacır ile görüşecek

Kaynak: AA

ABONE OL

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı ile yarın Bursa'daki Gökmen Uzay Havacılık Eğitim Merkezi'nde (GUHEM) video konferans aracılığıyla görüşme yapacak.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Gezeravcı'nın Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan (ISS) yapacağı görüşmelerin detayları belli oldu.

Bakan Kacır, yarın GUHEM'de Alper Gezeravcı ile video konferans aracılığıyla görüşecek. Programa TEKNOFEST yarışmacıları ile girişimciler de katılacak.

Türkiye'nin ilk astronotu Gezeravcı, öğrenci, akademisyen ve gazetecilerle de görüşmeler yapacak.

Gezeravcı, Samsun, Hatay, Diyarbakır, Kocaeli, Konya, Balıkesir gibi illerde öğrenim gören ortaokul ve lise öğrencileriyle de canlı bağlantılar kuracak.

Gezeravcı'nın ISS'den döneceği tarihe kadar İstanbul-Taksim ve Ankara-Kızılay'da kurulan planetaryumlar açık olacak. Planetaryumlarda, Türkiye'nin uzay misyonu anlatılacak, film gösterimleri yapılacak.

Türkiye'nin dört bir yanındaki bilim merkezleri de ara tatil döneminde öğrenci ve gençler tarafından ziyaret edilebilecek.

Etiketler : mehmet fatih kacır astronot alper gezeravcı guhem video konferans
Cem Yılmaz: Evin üzerinde drone uçuruyorlar

Cem Yılmaz: Evin üzerinde drone uçuruyorlar
Depremzede çocuklarla buluştu

Depremzede çocuklarla buluştu
Uzay'da albüm yapacak

Uzay'da albüm yapacak
Yeni aşkı İspanyol CEO!

Yeni aşkı İspanyol CEO!
Baba-oğul reklamda buluştu

Baba-oğul reklamda buluştu
Pelin Akil: Annelik kaygısı hala var

Pelin Akil: Annelik kaygısı hala var
38 yıl sonra ‘Seni Sevmeyen Ölsün'

38 yıl sonra ‘Seni Sevmeyen Ölsün'
Ahu Yağtu, Cem Yılmaz ile yaşadığı nafaka kriziyle ilgili konuştu

Ahu Yağtu, Cem Yılmaz ile yaşadığı nafaka kriziyle ilgili konuştu
Şehir hayatından köye dönüş

Şehir hayatından köye dönüş

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX