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07 Ocak 2023 Cumartesi 15:37:00 - Güncelleme:07 Ocak 2023 Cumartesi 15:37:00

Türkiye'nin helikopterlerine uydu haberleşme yeteneği geliyor

Kaynak: AA

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Türk Havacılık ve Uzay Sanayii ile şirketin iştiraklerinden CTech, döner kanat platformlar için uçuş esnasında uydu üzerinden yer kontrol birimiyle haberleşme imkanı sağlayacak yeni bir sistem geliştiriyor.

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii ile şirketin iştiraklerinden CTech, döner kanat platformlar için uçuş esnasında uydu üzerinden yer kontrol birimi ile haberleşme imkanı sağlayacak yeni bir sistem geliştiriyor.

Yer ve hava terminallerinden oluşacak sistem, alınan ses, görüntü ve bilgi paketlerini kullanıcıya anlık aktarabilecek.

Mevcut ve yeni nesil döner kanat platformlarına 12 inçlik bir anten ile entegre edilebilecek sistem, kullanıcının tanımladığı frekansta iki yönlü veri iletimi sağlayacak. Ekim 2022'de başlatılan projenin 4 yıl içinde ilk teslimatının yapılması hedefleniyor.

Döner kanat platformlar için geliştirilen uydu haberleşme sistemi, 3 eksende platformun jammer etkisi gösteren pal hareketlerinden etkilenmeyecek.

Kesintisiz uydu takibini sağlayacak şekilde tasarlanan sistem, helikopterde bulunan intercom sistemine ek olarak uydu üzerinden iletişimin sağlanacağı "bas konuş" özelliğine de sahip olacak.

Helikopter hareketlerine bağlı olarak otomatik uydu takibi yapılacak proje kapsamında, mevcut ve envanterde henüz bulunmayan döner kanat platformları için geniş bant uydu haberleşme kabiliyetinin kazandırılması amaçlanıyor.

Henüz çok az ülke ve şirketin sahip olduğu teknolojiyi yerli imkanlarla geliştirecek Türk Havacılık ve Uzay Sanayii ile CTech, helikopterlerde istihbarat, gözetleme, keşif, sınır güvenliği ve afet müdahalesi gibi konularda video ve veri trafiğini komuta veya koordinasyon merkezine aktaracak. Ku-Band frekansında çalışabilen sistem, arama kurtarma faaliyetleri, VIP ulaşım, ambulans ve acil yardım, doğal afetlerde kesintisiz iletişim, dünyanın herhangi bir yerinden görüntü ve veri aktarımı gibi alanlarda destek sağlayacak.

"TÜRKİYE'NİN HAVACILIK EKOSİSTEMİNE YERLİ VE MİLLİ SİSTEMLERİ KAZANDIRMAYA DEVAM EDİYORUZ"

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Genel Müdürü Temel Kotil konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede, Türkiye'nin havacılık ekosistemine yerli ve milli sistemleri kazandırmaya devam ettiklerini vurguladı.

Kotil, şunları kaydetti:

"İştirakimiz olan CTech firmamızla geliştirdiğimiz sistem sayesinde döner kanat platformlarımıza entegre edeceğimiz uydu haberleşme sistemi doğrudan kamera sistemlerindeki görüntüleri anlık olarak kullanıcının koordinasyon merkezine aktaracak. Pal hareketiyle oluşan bozucu etkilere rağmen, geliştirdiğimiz sistemin dalga hareketlerine uyumlu olarak hava ve yer terminalleri arasında haberleşmeyi kesintisiz devam ettirmesini hedefliyoruz."

Etiketler : türk havacılık ve uzay sanayii ctech temel kotil uydu haberleşme
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