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26 Eylül 2023 Salı 16:59:00 - Güncelleme:26 Eylül 2023 Salı 16:59:00

Türkiye'nin en güçlü turbofan motoru... TEKNOFEST'te sergilenecek

Kaynak: AA

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TUSAŞ Motor Sanayi tarafından geliştirilen TEI-TF6000 turbofan motoru, Türkiye'nin ilk ve tek havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST'in İzmir etabında sergilenecek.

Türkiye'nin havacılık motorlarındaki önde gelen şirketlerinden TUSAŞ Motor Sanayi AŞ (TEI) tarafından geliştirilen TEI-TF6000 turbofan motoru, Türkiye'nin ilk ve tek havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST'in İzmir etabında meraklılarıyla buluşacak.

TEI'den yapılan açıklamada, Türkiye'nin lider motor şirketi TEI, Türkiye'nin ilk turbofan motoru TEI-TF6000'i ilk kez, TEKNOFEST'in düzenleneceği İzmir'de ziyaretçilerin ilgisine sunacak.

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yürütücülüğünde İzmir Çiğli Havaalanı'nda 27 Eylül-1 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek festivalde Türkiye'nin havacılık serüvenine ilkleri kazandıran gaz türbinli ve pistonlu motorlar teknolojiseverlerle buluşturulacak.

Aynı motor, 27-30 Eylül tarihlerinde Eskişehir Ticaret Odası-TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde 3'üncüsü düzenlenecek Eskişehir Endüstri Fuarı'nda ziyaretçilerle buluşacak.

Etiketler : TEI-TF6000 TEKNOFEST İzmir
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