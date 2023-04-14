VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Fransa'da hükümetin emeklilik reformu için kritik gün
Musk'ın trol hesaplarla mücadele birimini dağıtması Çinli ve Rus hesapların güçlenmesine neden oldu
Arap ülkeleri, Esed rejimiyle yakınlaşıyor
Bosnalı Sırp lider Dodik'in tekrarladığı "ayrılıkçı söylemler" tepki çekiyor
Almanya nükleer enerjiden vazgeçerken, Avrupa ülkeleri bu alandaki faaliyetlerini artırıyor
Merkezi Kayıt Kuruluşu ilk çeyrek panoramasını paylaştı
14 Nisan 2023 Cuma 11:53:00 - Güncelleme:14 Nisan 2023 Cuma 11:53:00

Türkiye'nin askeri denizcilik teknoloji merkezi büyüyor

Kaynak: AA

ABONE OL

Türkiye'nin askeri deniz platformlarının en kritik bileşenlerinin tasarlanıp, geliştirilip, üretildiği Deniz Savaş Yönetim Teknolojileri Merkezinin kapasitesi artırılıyor.

Yazılım yoğun sistemler konusunda faaliyet gösteren HAVELSAN, "komuta kontrol ve savunma teknolojileri" alanında bugüne kadar aralarında Suüstü Savaş Yönetim Sistemleri, Sualtı Savaş Yönetim Sistemleri ve Platform Veri Dağıtım Sistemlerinin bulunduğu birçok çözüm geliştirdi.

Ağ Destekli Veri Entegre Savaş Yönetim Sistemi ADVENT gibi son dönemde dikkati çeken ürünler, Türkiye'nin tek kalemde en büyük savunma ihracatı olan Pakistan MİLGEM Projesi için gerekli sistem çözümleri Tuzla'daki HAVELSAN Deniz Savaş Yönetim Teknolojileri Merkezi'nde geliştirilip üretiliyor.

Bu çözümler, aralarında TCG Anadolu, Sancar Silahlı İnsansız Deniz Aracı, Pakistan MİLGEM, MİLGEM 6-7-8, DİMDEG, Açık Deniz Karakol Gemisi gibi bir dizi platformda görev yapıyor veya yapacak.

Türk Deniz Kuvvetlerinin sahip olduğu imkanları artırmak için yürütülen denizcilik projeleri, yine bu alanda son dönemde yakalanan ihracat başarıları HAVELSAN çözümlerine ilgiyi artırdı.

HAVELSAN bu ihtiyacı karşılayabilmek için Deniz Savaş Yönetim Teknolojileri Merkezi'nin kapasitesini artırmaya karar verdi. Merkezin temeli atılan ek binasının bu yıl hizmete girmesi hedefleniyor.

HAVELSAN Deniz Savaş Yönetim Teknolojileri Merkezi ek binası 4 kattan oluşacak ve 150 kişi kapasiteli olacak. Ek bina, 4 bin 250 metrekare kapalı alan, ofisler, 160 kişi kapasiteli konferans salonu, 300 kişilik yemekhane ve sosyal alanlardan oluşacak.

Söz konusu yatırımla birlikte 300 olan çalışan sayısı, 500'e çıkacak.

Etiketler : askeri denizcilik savunma sanayi havelsan deniz savaş yönetim teknolojileri merkezi
Bu sefer terzi

Bu sefer terzi
Dijitaldeki işler tam bir vasat

Dijitaldeki işler tam bir vasat
Kamera arkasına geçti

Kamera arkasına geçti
Aceleci Burcu

Aceleci Burcu
Mutluluktan uçuyor

Mutluluktan uçuyor
Neslihan Atagül: Komedisi yüksek bir iş yaptım

Neslihan Atagül: Komedisi yüksek bir iş yaptım
Dijitaldeki işler tam bir vasat

Dijitaldeki işler tam bir vasat
Bu sefer terzi

Bu sefer terzi
İnsan hikayeleri oyunculuğumu besliyor

İnsan hikayeleri oyunculuğumu besliyor

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX