Türkiye'den 'yerli' bir hamle daha!

Türkiye'den 'yerli' bir hamle daha! ABD radarının yerini milli AESA alıyor

Batılı savunma siteleri, Pentagon'un yüzlerce F-16 savaş uçağına entegre ettiği AESA radarının Türkiye tarafından yerlileştirildiğini yazdı.

F-16 Fighting Falcon'un ABD yapımı olmayan yeni AESA radarıyla çalışacağı kaydedildi.

Türkiye'nin silah sistemlerinin modernizasyonu ve satın alınması konusunda ABD'nin zorluklarıyla karşı karşıya kaldığı belirtilen haberde, "Ancak Türkiye tam potansiyeliyle bu ambargoyu aşmayı başarıyor" ifadelerine yer verildi.

Türk savunma sanayisindeki yeni gelişmelere atıfta bulunan haberde, "ASELSAN'ın AESA radarına ek Türkiye, Bozdoğan ile Gökdoğan füzelerini geliştirdi. Havadan havaya füzeler olan AIM-9 AIM-9X Sidewinder ve AIM-120 AMRAAM'ın yerini alacak" denildi.

Haberde ayrıca, milli ve özgün olarak geliştirilen Bayraktar AKINCI TİHA ve Milli Muharip Uçak'ın (MMU) Türk savunmasının önemli silah projeleri arasında yer aldığından bahsedildi.

F-16'LARIN MODERNİZASYONUNDA KULLANILACAK YERLİ VE MİLLİ AESA RADARI TANITILDI

Türkiye'nin savunma sanayii alanında elinde olan donanımlarını yerlileştirecek ve millileştirecek Özgür Projesi, halihazırda var olan F-16'ların modernizasyonunda önemli rol oynayacak. Proje çerçevesinde ASELSAN tarafından geliştirilen 'Aktif Faz Dizinli Radar' yani AESA olarak bilinen radar sistemi ile kullanılan radar sistemlerinin kabiliyetleri önemli ölçüde artacak. Proje çerçevesinde üretilen radar, sadece F-16 modernizasyonunda değil, aynı zamanda İnsansız Hava Araçları'nda (İHA) da kullanılacak. Radarın ilk uygulaması ise AKINCI İHA'da gerçekleştirilecek.