Türkiye'den WECDIS hamlesi!

STM, savaş gemilerinin emniyetli seyir yapmasına imkan sağlayacak sistem ve çözümlerine, bir yenisini daha ekledi. STM Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ tarafından askeri deniz platformları için geliştirilen Elektronik Harita Gösterim, Bilgi ve Takip Sistemi STMDENGİZ WECDIS, dünya çapında geçerli olan Denizcilik Ekipmanları Direktifi-MED sertifikası 'Wheelmark' almaya hak kazanan ilk Türk WECDIS'i oldu. STMDENGİZ ECDIS, STM'nin ana yüklenicisi olduğu AGOSTA 90B Pakistan Denizaltı Modernizasyon projesinde, STMDENGİZ WECDIS ise Türkiye'nin ilk milli fırkateyn projesi 'İ' Sınıfı Fırkateyn (TCG İSTANBUL) ile STM'nin ihraç ettiği gemilere entegre edilerek kullanılacak.

STM'den yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin savunma sanayi hamlesinde kritik rol üstlenerek, yenilikçi ve milli sistemler üreten şirket, deniz platformları için alt sistem yerlileştirmelerine devam ediyor.

STM, savaş gemilerinin emniyetli seyir yapmasına imkan sağlayacak sistem ve çözümlerine, bir yenisini daha ekledi. STM mühendisleri tarafından, askeri deniz platformları için geliştirilen, Elektronik Harita Gösterim, Bilgi ve Takip Sistemi STMDENGİZ WECDIS, dünya çapında geçerliliğe sahip Denizcilik Ekipmanları Direktifi (MED-Marine Equipment Directive) sertifikası "Wheelmark" onayı aldı. Böylece STMDENGİZ WECDIS, Türkiye'de MED Sertifikası alan ilk WECDIS ürünü oldu.

- STMDENGİZ WECDIS ile emniyetli ve kontrollü seyir

Askeri amaçla kullanılan su altı ve su üstü platformlar için üretilen STMDENGİZ WECDIS, yeni nesil askeri harita sistemlerini içermesinin yanı sıra tüm askeri fonksiyonel gereksinimleri karşılayacak şekilde dizayn edildi.

Gemilerde, köprü üstünde veya platform büyüklüğüne göre savaş harekat merkezinde de bulunabilen sistem, otomatik olarak geminin rotasını ve ilerlemesini dijital ortamda sergileyerek bir harita işlevi görüyor.

STMDENGİZ WECDIS, farklı ilave askeri katmanları (Additional Military Layers AML) bünyesinde barındırıyor. Örneğin, bir bölgede daha önce yapılmış bir mayın harekatında mayın veya batık tespit edilerek, bu tespitler ilave askeri katman olarak sisteme yüklendiğinde, STMDENGİZ WECDIS'in ilave katmanları sayesinde bu bilgiler sistemde görülebiliyor. Bu sayede askeri gemilere, daha emniyetli ve kontrollü bir seyir imkanı sağlanıyor.

Yerli yazılım STMDENGİZ WECDIS, diğer veri sağlayıcılarının entegre edilmesiyle seyirsel farkındalığı artırırken, seyir planı ve değerlendirmesinde kullanılacak süreyi azaltarak seyir planının verimliliğini de artırıyor. Harita düzeltmelerinin elektronik harita üretici kuruluşlarca otomatik olarak yapılarak sisteme yüklenmesiyle seyir personeli üzerindeki yükü de azaltarak harita düzeltmelerinin verimliliğini de olumlu etkileyen sistem, elle yapılan harita düzeltmelerine ve uzun seyir planlarına olan ihtiyacı ise ortadan kaldırıyor. Kullanımı kolay ekran fonksiyonları ve yüksek çalışma performansının yanı sıra kullanıcı dostu yazılıma sahip olan ve çeşitli ekran boyutları bulunan STMDENGİZ WECDIS'de, rota planlama/düzenleme ve emniyet kontrol fonksiyonları yer alıyor.

STMDENGİZ ECDIS, STM'nin ana yüklenicisi olduğu AGOSTA 90B Pakistan Denizaltı Modernizasyon projesinde, STMDENGİZ WECDIS ise Türkiye'nin ilk milli fırkateyn projesi "İ" Sınıfı Fırkateyn (TCG İSTANBUL) ile STM'nin ihraç ettiği gemilere entegre edilerek kullanılacak.