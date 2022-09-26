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26 Eylül 2022 Pazartesi 15:46:00 - Güncelleme:26 Eylül 2022 Pazartesi 15:47:00

Türkiye'den o ülkeye SİHA mesajı

Kaynak: AA

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'den Japonya'ya SİHA tedariki konusunun gündeme gelip gelmeyeceği konusuna ilişkin, "Almak isterse biz memnuniyetle Japonya'nın bu alandaki ihtiyaçlarını da karşılarız." ifadesinde bulundu.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Japonya ile savunma sanayi ve güvenlikle ilgili istişareler gerçekleştireceklerini belirterek, "Japonya, gerek SİHA (Silahlı İnsansız Hava Aracı) olsun gerekse diğer savunma sanayi ürünlerimiz olsun bunlardan almak isterse biz memnuniyetle Japonya'nın bu alandaki ihtiyaçlarını da karşılarız." dedi.

Çavuşoğlu, uğradığı suikast sonucu hayatını kaybeden eski Japonya Başbakanı Abe Şinzo'nun yarın düzenlenecek cenaze törenine katılmak üzere geldiği Japonya'nın başkenti Tokyo'yda, Japonya Ulusal Basın Kulübü'nde (JNPC) gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Bu ziyarette, Türkiye'den Japonya'ya (SİHA) tedariki konusunun gündeme gelip gelmeyeceği konusuna ilişkin Çavuşoğlu, "Bizim ürettiğimiz İHA'lar, SİHA'lar dünyada şu anda üretilen ürünler arasında en iyilerinden hatta en başta gelir, bunu söyleyebilirim. Libya'da da özellikle Trablus'un işgalini önleyen de Türk SİHA'larıdır. Japonya'yla her alanda olduğu gibi savunma sanayi alanında da iş birliğimizi geliştirmek istiyoruz." ifadesini kullandı.

Çavuşoğlu, Japonya ile ilerleyen günlerde savunma sanayi ve güvenlikle ilgili istişareler gerçekleştireceklerini belirterek, şunları söyledi:

"Japonya, gerek SİHA olsun gerekse diğer savunma sanayi ürünlerimiz olsun bunlardan almak isterse, diğer Asya ülkeleri de şu anda çok ilgileniyor özellikle Malezya ve Endonezya, bu ülkeler bizim savunma sanayi ürünlerimize çok ilgi gösteriyorlar, sözleşmeler imzalanıyor, biz memnuniyetle Japonya'nın bu alandaki ihtiyaçlarını da karşılarız."

- "BAYRAKTAR, UKRAYNA'DA ÇOCUKLARA VERİLEN EN POPÜLER İSİM"

Türkiye'nin SİHA konusunda herhangi bir ülkeyle yarışmadığını ve kendi teknolojisini geliştirmek için çalıştığını vurgulayan Çavuşoğlu, "Ama dünyada herhalde bizim SİHA'lar gibi şarkı bestelenen, çocuklara isim verilen başka bir SİHA yoktur. Ukrayna'da doğan erkek çocuklar için verilen en popüler isim, Bayraktar. Savunma sanayinde hem kamu şirketlerimiz hem de özel şirketlerimiz son derece başarılı ve çok kaliteli ürünleri üretiyor." diye konuştu.

Çavuşoğlu, Ukrayna'da 27 Eylül'de Rus kontrolündeki bölgelerde yapılacak referandumun olası sonuçlarına göre Türkiye'nin oynadığı mevcut arabuluculuk rolünde değişim olup olmayacağı konusunda, Türkiye'nin denge politikası izleyerek hem Rusya hem de Ukrayna ile diyalog ve ilişkilerini sürdürdüğünü ifade etti.

Etiketler : CİN KAPONYA SİHA İHA BAYRAKTAT MEVLÜT ÇAVUŞOĞLU
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