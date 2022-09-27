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27 Eylül 2022 Salı 09:00:00 - Güncelleme:27 Eylül 2022 Salı 10:41:00

Türkiye'den o ülkeye SİHA mesajı: İhtiyaçlarını karşılarız

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, uğradığı suikast sonucu hayatını kaybeden eski Japonya Başbakanı Abe Şinzo'nun cenaze törenine katılmak üzere gittiği Japonya'da önemli açıklamalar yaptı. Mevlüt Çavuşoğlu, Japonya ile savunma sanayi ve güvenlikle ilgili istişareler gerçekleştireceklerini belirterek, "Japonya, gerek SİHA (Silahlı İnsansız Hava Aracı) olsun gerekse diğer savunma sanayi ürünlerimiz olsun bunlardan almak isterse biz memnuniyetle Japonya'nın bu alandaki ihtiyaçlarını da karşılarız." ifadelerini kullandı.

Dünyada adından sıkça söz ettiren, Libya, Karabağ, Suriye ve Ukrayna'da gösterdiği performansla hayranlık uyandıran Bayraktar TB2 SİHA'lara ilgi gösteren ülkelerin sayısı her geçen gün artıyor.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Japonya ile savunma sanayi ve güvenlikle ilgili istişareler gerçekleştireceklerini belirterek, "Japonya, gerek SİHA (Silahlı İnsansız Hava Aracı) olsun gerekse diğer savunma sanayi ürünlerimiz olsun bunlardan almak isterse biz memnuniyetle Japonya'nın bu alandaki ihtiyaçlarını da karşılarız." dedi.

Çavuşoğlu, uğradığı suikast sonucu hayatını kaybeden eski Japonya Başbakanı Abe Şinzo'nun cenaze törenine katılmak üzere geldiği Japonya'nın başkenti Tokyo'yda, Japonya Ulusal Basın Kulübü'nde (JNPC) gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını cevapladı.

Bu ziyarette, Türkiye'den Japonya'ya (SİHA) tedariki konusunun gündeme gelip gelmeyeceği konusuna ilişkin Çavuşoğlu, "Bizim ürettiğimiz İHA'lar, SİHA'lar dünyada şu anda üretilen ürünler arasında en iyilerinden hatta en başta gelir, bunu söyleyebilirim. Libya'da da özellikle Trablus'un işgalini önleyen de Türk SİHA'larıdır. Japonya'yla her alanda olduğu gibi savunma sanayi alanında da iş birliğimizi geliştirmek istiyoruz." ifadesini kullandı.

Çavuşoğlu, Japonya ile ilerleyen günlerde savunma sanayi ve güvenlikle ilgili istişareler gerçekleştireceklerini belirterek, şunları söyledi:

"Japonya, gerek SİHA olsun gerekse diğer savunma sanayi ürünlerimiz olsun bunlardan almak isterse, diğer Asya ülkeleri de şu anda çok ilgileniyor özellikle Malezya ve Endonezya, bu ülkeler bizim savunma sanayi ürünlerimize çok ilgi gösteriyorlar, sözleşmeler imzalanıyor, biz memnuniyetle Japonya'nın bu alandaki ihtiyaçlarını da karşılarız."

- "BAYRAKTAR, UKRAYNA'DA ÇOCUKLARA VERİLEN EN POPÜLER İSİM"

Türkiye'nin SİHA konusunda herhangi bir ülkeyle yarışmadığını ve kendi teknolojisini geliştirmek için çalıştığını vurgulayan Çavuşoğlu, "Ama dünyada herhalde bizim SİHA'lar gibi şarkı bestelenen, çocuklara isim verilen başka bir SİHA yoktur. Ukrayna'da doğan erkek çocuklar için verilen en popüler isim, Bayraktar. Savunma sanayinde hem kamu şirketlerimiz hem de özel şirketlerimiz son derece başarılı ve çok kaliteli ürünleri üretiyor." diye konuştu.

BAE DE TALEP EDİYOR

Birleşik Arap Emirliği, Türkiye'den sonra en büyük Bayraktar TB2 SİHA filosunu kurmak için harekete geçti. Arap basını, BAE'nin 120 adet TB2 SİHA siparişi verdiğini maliyetin 2 milyar dolara yakın olduğunu yazdı.

İTALYAN BASINI YAZDI: TÜRKİYE 'KENDİ ELON MUSK'I SAYESİNDE SİHA İHRACATINDA LİDER

Türkiye'nin SİHA başarısı son olarak İtalyan 'Il Sole 24 Ore' gazetesinde yer aldı. Türk SİHA'larına dikkat çeken gazete; ABD, İsrail, Çin, Fransa ve Birleşik Krallık'ın geride bırakıldığını vurguladı. Haberde Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar'a işaret edilerek, Türkiye'nin 'kendi Elon Musk'ı sayesinde SİHA ihracatında lider' olduğuna dikkat çekildi.

Etiketler : siha libya abd çin israil
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