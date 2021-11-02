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02 Kasım 2021 Salı 14:00:00 - Güncelleme:02 Kasım 2021 Salı 14:08:00

Türkiye'den kritik hamle! SAMP-T Ankara'nın radarında!

Kaynak: TRT Haber

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SAMP/T Hava Savunma Füze Sistemi bir kez daha Türkiye'nin radarına girdi. Türkiye, Fransa ve İtalya'nın bu konuda atacağı adımları değerlendiren uzmanlar, “Tercih etmemiz gereken sistem bu.” ifadelerini kullandı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın G-20 Zirvesi sonrasında "SAMP-T konusunda olumlu adımlar atacağız." açıklaması yeni bir sürecin habercisi oldu. Uzmanlar, Türkiye'nin Avrupa ile atacağı bu adımın farklı alanlarda önemli sonuçları beraberinde getireceği görüşünde.

TRT Haber'de yer alan habere göre, İtalya'nın ev sahipliğinde düzenlenen G-20 Zirvesi, Ankara açısından benzer bir tablo varken gerçekleşti. Hem Suriye, hem ABD ile F-35 ve yeni F-16 alım süreci, S-400'ün NATO içerisinde yarattığı etki, Yunanistan ve Fransa'nın askeri yakınlaşması gibi pek çok başlık masadaydı.

FÜZE SAVUNMASINDA YENİ ADRESİ AVRUPA MI?

Zirvenin son gününde Başkan Erdoğan kameralar karşısına geçtiğinde çok net bir ifadeyle Türkiye, Fransa ve İtalya'nın SAMP/T Hava Savunma Füze Sistemi konusunda olumlu adımlar atacağını açıkladı.

Bu kimsenin beklemediği bir açıklamaydı çünkü Türkiye hem S-400 süreci hem de ABD'ye son dönemlerde ilettiği 'Pahalı da olsa Patriot alabiliriz' mesajıyla yönünü belli etmişti. Kaldı ki zaten hali hazırda yerli ve milli olarak sürdürülen füze savunma sistemi projeleri vardı.

Haliyle SAMP-T konusunun bir anda gündeme düşmesi 'Füze savunmasında yeni adres Avrupa mı?' sorusunu beraberinde getirdi.

Konu ile ilgili açıklama yağan Savunma Analisti Hakan Kılıç şunları ifade etti:

TÜRKİYE SAMP-T'YE YABANCI DEĞİL

"Tercih etmemiz gereken sistem bu. Son derece olumlu bir hamle. Çünkü, Türkiye, TF-2000 ismini verdiği hava savunma muhribi yapmayı planlayan bir ülke. Deniz Kuvvetleri'nin hali hazırda bir hava savunma muhribi yok. TCG Anadolu açık denizlere çıktığında onu koruyabilecek bir hava savunma muhribine sahip değiliz"

İLGİLİ GEMİLERE BU SİSTEMİ KURACAĞIZ

Görev gücünü koruyacak bir muhrip olmadığı için haliyle diğer seçeneğin yani ilgili gemiye bir hava savunma sistemi konulması öne çıkacak. Dünyada da deniz konuşlu balistik hava savunma sistemi bir 'trend' halini aldı. Örneğin bir savaş durumunda TF-2000 muhribinizi Boğazlarda veya Marmara'da konuşlandırıp balistik füze savunması yapabilirsiniz

NATO SİSTEMİNE ENTEGRE OLABİLECEK

"S-400 mevcut sayısı ve NATO ile Türk hava savunma ve balistik füze savunma sistemlerine entegre olmadığı için anti-balistik yönüyle ihtiyacı karşılayamayacak. Zaten bu yönü ile 'pifpaf teknolojisine' sahip Aster-30 daha önde. SAMP-T tüm sistemlere entegre olabilecek ve bu kapsamda Türkiye'nin anti balistik füze eksikliğini kapatabilir. Bu ne kadar alınacağı ve üretileceğine de bağlı. Ama bunun da ötesinde bir anlam daha var. Hem Rusya yapımı S-400 hem de ABD üretimi Patriot için bir diğer sorunumuz da 'teknoloji transferi' talebimizin kabul görmemesiydi. SAMP-T ile bir niyet anlaşmamız vardı daha önce. Cumhurbaşkanı'nın açıklamalarını duyunca aklıma bu niyet anlaşmamız geldi. Eğer SAMP-T projesinde İtalya ve Fransa ile olumlu bir adımdan bahsediliyorsa bence sürecin içinde ortak üretim ya da teknoloji transferi gibi son derece değerli detayların masada olması muhtemel. Daha net bir ifadeyle Türkiye, Avrupa'dan SAMP-T için 'direkt alım' yoluna gitmeyebilir."

TÜRKİYE GİBİ BİR MÜŞTERİYİ KAYBETMEK İSTEMEZLER

S-400 ile Patriot meselelerine göre SAMP-T konusunun çok daha kritik olduğunu söyleyen Kılıç, madalyonun diğer yüzünü de çeviriyor ve karşı taraf için Ankara gibi bir 'alıcının' ne anlama geldiğini yorumluyor:

"Fransa ve Almanya'nın çok da fazla müşterisi yok bu projede. Türkiye'nin de orta ve uzun menzilde milli hava savunma sistemleri çalıştığını biliyoruz. Yani Fransa ve İtalya tarafı 'Ankara zaten bunu yapacak, biz bu arada satış yapalım' diye düşünüyor olabilir. Türkiye anti balistik füzesi öyle ya da böyle 10 yıl içinde yapacak... Fırsat varken satmak isteyeceklerdir. Bence bizim de bunu kendi içimizde bir fırsata çevirip mutlaka ilerlememiz lazım. Son olarak Yunanistan unsuruna da bir cümleyle de olsa değinmek gerek. Ankara ile Atina özellikle savunma sanayii konularında 'biri ne alırsa diğeri de aynısını ya da çok benzerini alan' iki başkent. Yunanistan'ın yakın zaman önce SAMP-T projesinden bazı talepleri olduğu ve Fransa'nın satacağı kamuoyuna yansıdı. Bence bu durumun da Türkiye için bir etkisi olmuştur."

SAMP/T NEDİR?

Surface-to-Air Missile Platform/Terrain (SAMP/T) kara konuşlu, orta irtifa, uzun menzilli, hava ve kısa menzilli balistik füze savunma sistemi olup; uçak, helikopter, insansız hava aracı (UAV), seyir füzesi (CM), anti radyasyon füzesi (ARM), subsonic ve supersonic hızda seyir edebilen gemi ve kara konuşlu gemisavar füzesi (AShCM) ve kısa menzilli balistik füze (SRBM) gibi geniş bir hedef zarfına sahiptir.

Etiketler : Başkan Recep Tayyip Erdoğan G20 Zirvesi ABD F-35 SAMP/T)
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