Türkiye'den dev savunma hamlesi

Türk savunma sanayisi, Malezya ve bölge ülkelerindeki iş birliklerini artırmak için Asya Savunma Hizmetleri Fuarı'na (DSA 2022) katılacak.

DSA 2022 Fuarı, 28-31 Mart'ta Kuala Lumpur'da düzenlenecek. Fuar, Türk savunma sanayisi firmalarının tanıtımı, iş birliği ve kendilerine pazar yaratmalarına fırsat sunuyor. İki yılda bir gerçekleştirilen fuara Türkiye, 1996 yılından itibaren 13 kez "milli katılım" sağladı.

Bu yılki fuarda Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı koordinatörlüğünde, Savunma ve Havacılık Sanayi İhracatçıları Birliği dahil 32 firma/kuruluş, 2 bin 700 metrekareden oluşan Türk milli alanında yerini alacak. Fuarda, Aksa Motorlu Araçlar, ASELSAN, Ata Silah, BMC, CES Kompozit ve Savunma, DEARSAN, Derya Arms, DESAN, Garanti Giyim Kompozit, HAVELSAN, HOYTEK, Kale Kalıp, Koç Savunma, MKE, Nurol Makina, Nurol Teknoloji, OTOKAR, REPKON, ROKETSAN, SAHA İstanbul, Samsun Yurt Savunma, Simsoft, STM, TAIS, TEI, Transvaro, Turaç, TURMAKS, TUSAŞ, FNSS, Ateşçi ürün ve hizmetlerini tanıtacak.

Son yıllardaki atılımıyla dünyada adından sıkça söz ettirir konuma gelen Türk savunma sanayisi bugün ulaştığı noktada, gemilerden helikopterlere, zırhlı araçlardan insansız hava araçlarına, silah sistemlerinden uydu çalışmalarına, hava savunma sistemlerinden elektronik harbe kadar ihtiyaçlarını büyük oranda yerli ve milli olarak üretiyor.

Türk savunma sanayisi, Türkiye'nin savunma ve güvenlik alanında ihtiyaçlarını yerli ve milli imkanlarla sağlamanın yanı sıra dost ve müttefiklerine de destek oluyor. Türkiye, 170 ülkeye İHA ve SİHA'lar, kara araçları, deniz platformları başta olmak üzere 228 ürün ihraç ediyor.

Malezya, Türkiye'nin savunma sanayisinde iş birliği içinde olduğu Güneydoğu Asya'daki önemli ve stratejik müttefikler arasında yer alıyor.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Malezya ziyaretinde savunma sanayisinde faaliyet gösteren firmalar arasında ikili iş birliğini tesis eden 14 mutabakat muhtırası imzalanmıştı. Malezya'ya ihracat geçen yıl 2,6 milyon dolar seviyesinde kalırken önceki 3 yıl boyunca yaklaşık 20 milyon dolar, 2017'de ise 40 milyon dolar seviyesindeki rakamın çok daha iyi seviyelere çıkarılması amaçlanıyor.

- YENİ İŞ BİRLİKLERİ İÇİN TEKLİFLER MASADA

Türkiye, Malezya'ya bugüne kadar birçok zırhlı araç ihraç etti. FNSS tesislerinde üretimi yapılan zırhlı araçların gövde ve parça montajları DEFTECH tesislerinde imal edilip Malezya ordusuna veriliyor. Bu iş birliği kapsamında DEFTECH'te üretimler devam ediyor.

Nurol Makina tarafından yakın zamanda 4x4 zırhlı araç sözleşmesi imzalandı. Yonca-Onuk'un ürettiği MRTP 16 botları Malezya envanterinde yer alıyor. ASELSAN'ın uzaktan kumandalı stabilize silah sistemleri, Malezya Sahil Güvenlik botlarına entegre ediliyor.

TUSAŞ'ın Anka İHA'sı için verdiği teklif Malezya Hava Kuvvetleri Komutanlığınca değerlendiriliyor. TUSAŞ, Hürjet ile 18 uçaklık ihale için de teklif sundu. Malezya'da ortak üretim öneren TUSAŞ, bu ülkede bir de ofis açtı. Sene sonuna kadar yaklaşık 100 kişinin istihdam edilmesi öngörülen bu ofis vasıtasıyla İHA'lar, eğitim uçakları, helikopterler ve havacılık eğitimleri alanında iş birliğinin artırılması amaçlanıyor.

Benzer bir iş birliği modeli, ASELSAN tarafından, Deniz Karakol Uçağı ve telsiz projeleri kapsamında teklif ediliyor.