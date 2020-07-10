Türkiye'den çıkan kişisel alışveriş asistanı Price&Me dünyada alışveriş alışkanlıklarını değiştiriyor

Yapılan araştırmalar gösteriyor ki; internet kullanıcıları ihtiyacı olan ürünü, uygun fiyata bulmak ve satın almak için yaklaşık 5 saatlerini harcıyorlar. Kullanıcılar, ihtiyacını karşılayacak en uygun ürünü belirleyebilmek için yüzlerce ürünü ve e-ticaret sitesini ziyaret etmeleri ve karşılaştırmaları gerekiyor. Price&Me ise yapay zekayı kullanarak ve ürün seçim danışmanlarının desteği ile kullanıcıların ihtiyaçlarını karşılayan ve bütçelerine en uygun, en ideal ürünü dakikalar içerisinde buluyor.



Price&Me Pandemi Sürecinde %250 Büyüdü!

Kurulduğu Haziran 2019’dan bu yana 100.000’den fazla kullanıcıya en uygun fiyatı sunan sistem, pandemi sürecinde kullanıcılarının ihtiyaçlarına uygun ürünü, patent başvurulu yöntemiyle bulmalarına yardımcı olarak pandemi sürecinde %250 büyüdü. Priceandme’yi deneyimleyen kullanıcıların %93’ü bir sonraki alışverişlerinde Price&Me’yi kullanacaklarını söylüyor.