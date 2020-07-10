Türkiye'den çıkan kişisel alışveriş asistanı Price&Me dünyada alışveriş alışkanlıklarını değiştiriyor
Eski Google çalışanı olan Metin Serhat Atayeter'in kurduğu Price&Me, dünyadaki alışveriş alışkanlıklarını değiştirme ve kullanıcılarına avantajlar sunma yolunda hızla ilerliyor. “Kişisel Alışveriş Asistanı” sloganıyla hayata geçirilen proje kullanıcılarını doğru ürünü bulma probleminden kurtarıyor. Yerli ve yabancı yatırımcıların da desteğiyle Türkiye'den çıkan öncü bir yapay zeka projesi olma hedefini koruyor.
Yapılan araştırmalar gösteriyor ki; internet kullanıcıları ihtiyacı olan ürünü, uygun fiyata bulmak ve satın almak için yaklaşık 5 saatlerini harcıyorlar. Kullanıcılar, ihtiyacını karşılayacak en uygun ürünü belirleyebilmek için yüzlerce ürünü ve e-ticaret sitesini ziyaret etmeleri ve karşılaştırmaları gerekiyor. Price&Me ise yapay zekayı kullanarak ve ürün seçim danışmanlarının desteği ile kullanıcıların ihtiyaçlarını karşılayan ve bütçelerine en uygun, en ideal ürünü dakikalar içerisinde buluyor.
Price&Me Pandemi Sürecinde %250 Büyüdü!
Kurulduğu Haziran 2019’dan bu yana 100.000’den fazla kullanıcıya en uygun fiyatı sunan sistem, pandemi sürecinde kullanıcılarının ihtiyaçlarına uygun ürünü, patent başvurulu yöntemiyle bulmalarına yardımcı olarak pandemi sürecinde %250 büyüdü. Priceandme’yi deneyimleyen kullanıcıların %93’ü bir sonraki alışverişlerinde Price&Me’yi kullanacaklarını söylüyor.