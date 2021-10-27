Türkiye'den ambargoları yenecek müthiş hamle!

Türk savunma sanayisi bünyesinde yürütülen faaliyetlerle kritik önemdeki alt sistem ve birimlerin yerlileştirme çalışmaları hız kesmeden sürüyor.

Güvenlik güçlerinin ihtiyaçları için yurt dışından temin edilen askeri araç ve ekipmanlara yönelik zaman zaman çıkarılan güçlükler, ilerleyen dönemde bu platformlarda kullanılan alt sistem ve birimlerinin tedarikinde de yaşanıyor. Türk savunma sanayisi şirketleri, bu tür durumların önüne geçebilmek için milli olarak geliştirilen platformlar için yerlileştirme çalışmaları yapıyor.

Tüm elektronik sistemlerde güç yönetimi büyük önem taşıyor. Hem enerjinin yönetimi ve hem de enerjinin dönüştürülmesi amacıyla askeri ve havacılık standartlarına uygun tasarlanan "askeri AC/DC konverterler" (çevirici) kullanılıyor. Anova Ar-Ge Teknolojileri, yürüttüğü çalışmalarla geçmişte yurt dışından temin edilen ama son dönemde alınamayan çeviricilerden yerli ürün ailesi oluşturdu.

Anova Ar-Ge Teknolojileri Elektronik Tasarım Müdürü İbrahim Altunsoy, AA muhabirine yaptığı açıklamada, AC/DC çeviricilerin dünyada 2 ana üreticisi bulunduğunu söyledi.

Fikri mülkiyet hakları yurt dışında olan ürünler için zaman içinde teklif verilmediğini ve tedarik sorunları yaşandığını vurgulayan Altunsoy, ürünler bugün bulunsa bile ilerleyen dönemde bulunup bulunamayacağının da belirsiz olduğuna işaret etti.

- DÜNYADA İLK KEZ ÜRETİLDİ



Modüler yapıdaki AC/DC çeviricilerle farklı akım ve gerilim seviyeleri için çözümler üretilebildiğini anlatan Altunsoy, Türk savunma ve havacılık sanayisinde yaygın olarak kullanılan bu ürünleri bir süredir gündeme alarak geliştirme çalışmaları yaptıklarını ifade etti.

Üzerinde yer alacağı platformdaki özel ihtiyacı karşılamak için 2500 vatlık modüler AC/DC çeviricileri dünyada ilk kez ürettiklerini dile getiren Altunsoy, şu ifadeleri kullandı:



"Böylece halihazırdaki üreticilerin üretmediği bir ürünü ihtiyaç üzerine yerlileştirdik. Daha sonra daha küçük boyutlu 50, 100, 250, 500 vatlık versiyonları ile yerli bir ürün ailesi için çalışmamızı genişlettik. 500 vatlık AC/DC çevirici, 10 yıldır bir hava platformunda kullanılıyordu. Bu ürünün içindeki çevirici artık tedarik edilemiyor. Helikopterin silah sistemini yöneten bir güç birimi. Bu olmazsa platform ya silahsız uçacaktı ya da yeni bir çözüm üretilmesi gerekiyordu. Bu ürünü de edindiğimiz tecrübeyle kısa sürede ürettik. Yakın zamanda platforma takılacak. 2500 vatlık ürünün teslimatları başladı, 500 vatlık versiyonunun teslimatlarına da bu sene başlayacağız. Yerli AC/DC çeviricilerimizin kalifikasyonu tamamlandı, platform seviyesindeki testleri de devam ediyor. 2016'da başlayan faaliyetler sonucunda hem mevcut projelerdeki yerli ürün ihtiyacını karşılıyoruz hem de yerli ürün ailesi oluşturduk."

Elektronik sistemlerin olduğu her yerde güç çeviricilere ihtiyaç bulunduğunu, silah, radar, navigasyon sistemlerinin, her türlü bilgisayar, hesaplama, sensör birimlerinin bu güç çeviricilerden beslendiğini belirten Altunsoy, "DC/DC tarafında da gelecek yılın ilk çeyreğinde ürünlerimiz çıkacak. AC/DC görece zor bir alan. Üretici sayısı çok sınırlı. Kendi ihtiyacımız olduğu için bunu önceliklendirdik." dedi.

- TESLİMAT SÜRELERİ VE MALİYETLER AZALDI



AC/DC çeviriciler yurt dışından alınmak istendiğinde teslimat sürelerinin 30-40 haftayı bulabildiğine dikkati çeken Altunsoy, yerli ürünlerin teslimat sürenin 4-6 haftayla sınırlı olduğu söyledi. Kısa süre içinde 30 ürün teslim edeceklerini bildiren Altunsoy, bu sayede proje takvimlerindeki aksamaların da önüne geçileceğini kaydetti.

Teslimat süreleri yanında yerli ürünlerle önemli maliyet avantajı da sağlanacağını dile getiren Altunsoy, yerli AC/DC çeviricilerin üçte biri fiyatla tedarik edilebildiğini belirtti.

Altunsoy, AC/DC çeviricilerin hava araçlarının yanında gemi, denizaltı gibi kısıtlı alan bulunan platformlar ve elektrikli raylı taşıma araçlarında yaygın olarak kullanıldığını bildirdi.

Altunsoy, üreticisi sayısı çok sınırlı olan ürünün ciddi ihracat potansiyeli de bulunduğunun altını çizdi.



- ASKERİ FANDA İHRACAT ZAMANI



Anova Ar-Ge Teknolojileri yakın zamanda askeri amaçlı olarak en yoğun kullanılan fanları da yerlileştirerek ürün ailesi oluşturdu.

Yerli fanlarla maliyet yarı yarıya düşerken, 14 farklı fanın yer aldığı ürün ailesi yoğun ilgi görüyor. Fanlara yönelik olarak ülke içinde 2 binden fazla açık sipariş bulunuyor. Fanlar için yurt dışı görüşmelere de başlandı. Anova, bu yıl ilk fan ihracatını gerçekleştirmeyi hedefliyor.

Yerlileştirilen bir diğer ürün esnek mermi yolu da 15 ülkeye ihraç edildi.