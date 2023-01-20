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20 Ocak 2023 Cuma 14:00:00 - Güncelleme:20 Ocak 2023 Cuma 14:00:00

Türkiye yüksek teknolojili ihracatında atağa kalktı

Kaynak: TRT Haber

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Türkiye'nin "yüksek teknolojili ürün" ihracatı 2022'de bir önceki yıla kıyasla yüzde 15,1 artarak 7 milyar 422 milyon dolara ulaştı.

Türkiye'nin "yüksek teknolojili ürün" ihracatı 2022'de bir önceki yıla kıyasla yüzde 15,1 artarak 7 milyar 422 milyon dolara ulaştı.

Ticaret Bakanlığı ve Türkiye İstatistik Kurumu verilerinden yapılan derlemeye göre, imalat sanayi ürünleri ihracatı 2022'de yıllık bazda yüzde 12,9 artarak 240 milyar 320 milyon dolara yükseldi.

Teknoloji sınıfları açısından değerlendirildiğinde yüksek teknolojili ürün ihracatı söz konusu dönemde yüzde 15,1 artış kaydederek, 7 milyar 422 milyon dolar oldu.

Aynı dönemde orta yüksek teknolojili ürün ihracatı yüzde 14,5 artışla 81 milyar 285 milyon dolara, orta düşük teknolojili ürün ihracatı yüzde 11,8 artışla 73 milyar 908 milyon dolara, düşük teknolojili ürün ihracatı da yüzde 12,2 artışla 77 milyar 705 milyon dolara yükseldi.

Yüksek teknolojili ürün ithalatı azaldı

Bu dönemde teknoloji yoğunluğuna göre imalat sanayi ürünleri toplam ithalatı ise yüzde 26,8 artarak 261 milyar 208 milyon dolar oldu.

"Yüksek teknolojili ürün" ithalatı geçen sene yüzde 0,5 ile sınırlı gerileme göstererek, 25 milyar 478 milyon dolara indi.

Türkiye, 2022'de, 108 milyar 476 milyon dolar "orta yüksek teknolojili", 95 milyar 304 milyon dolar "orta düşük teknolojili", 31 milyar 950 milyon dolar "düşük teknolojili" ürün ithalatı gerçekleştirdi.

Etiketler : teknoloji ithalat ihracat
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