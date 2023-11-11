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Türkiye, yapay zekada AB standartlarına uyumu "Ayna Komite" çalışmalarıyla sağlıyor
11 Kasım 2023 Cumartesi 15:45:00 - Güncelleme:11 Kasım 2023 Cumartesi 15:45:00

Türkiye, yapay zekada AB standartlarına uyumu "Ayna Komite" çalışmalarıyla sağlıyor

Kaynak: AA

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Türk Standardları Enstitüsü (TSE) Başkanı Mahmut Sami Şahin, kurum bünyesinde 2022'de kurulan Yapay Zeka Ayna Komitesinin faaliyetleriyle başta Avrupa olmak üzere uluslararası teknik komitelerin yapay zeka çalışmalarına katıldıklarını belirterek, "Komite tarafından yürütülen standardizasyon çalışmalarıyla ülkenin yapay zeka alanındaki faaliyetlerini destekleyici standartların oluşturulmasına katkı sağlanıyor." dedi.

Türk Standardları Enstitüsü (TSE) Başkanı Mahmut Sami Şahin, bir yıldır faaliyette olan TSE'nin "Yapay Zeka Ayna Komitesi"ne ilişkin bilgi verdi.

Dijital dönüşüm sayesinde az maliyetle hızlı karar verilmesi ve kaliteli ürün üretme, hizmet verme arayışının özel sektör ve kamu kuruluşlarında yapay zeka kullanımını popüler hale getirdiğine işaret eden Şahin, "İş dünyasında birçok avantaj ve kolaylıkları takip etmek ve ülkemize kazandırmak amacıyla Türkiye'de TSE bünyesinde 2022'de Yapay Zeka Ayna Komitesi kuruldu." diye konuştu.

Şahin, bu ay itibarıyla TSE Yapay Zeka Ayna Komitesi üye sayısının 44'e ulaştığını bildirdi.

Dünyada yapay zeka konusunda uluslararası standartların Uluslararası Standardizasyon Örgütü (ISO) ve Uluslararası Elektroteknik Komisyonu (IEC), Avrupa'da ise Avrupa Standardizasyon Komitesi (CEN) ile Avrupa Elektroteknik Standardizasyon Komitesi (CENELEC) tarafından hazırlandığını belirten Şahin, buralardaki çalışmaları çok yakından takip ettiklerini anlattı.

Şahin, Yapay Zeka Ayna Komitesinin kurulduğu günden itibaren aylık toplantılar gerçekleştirdiğini dile getirerek, şu bilgileri verdi:

"Bu toplantılarda, o ay içinde görüş bildirilmesi talep edilen Avrupa ve uluslararası standart taslaklarına ilişkin incelemeler değerlendirilmiş ve ülke görüşüne karar verilmiştir. Komite tarafından ülkemizde bu sektörle ilgili temaslar, güncel takip için gereken çalışmalar koordine ediliyor. Komitemiz, ilgili Avrupa ve uluslararası komitelerce duyurusu yapılan CIB kodlu komite içi oylamalar, standart tasarısı oylamaları gibi noktalarda ülke görüşümüzü TSE üzerinden bildiriyor."

ULUSLARARASI STANDARTLARA KOLAY UYUM HEDEFİ

Şahin, uluslararası toplantı ve duyuruların da Komite tarafından takip edildiğini, komite üyelerinin toplantılara katılımı için koordinasyonunun Ayna Komite Başkanı tarafından sağlandığını söyledi.

Yapay Zeka Ayna Komitesince yürütülen faaliyetlere değinen Şahin, şunları kaydetti:

"Enstitü bünyesinde faaliyet gösteren Yapay Zeka Ayna Komitesince yürütülen standardizasyon çalışmalarıyla 2021-2025 Ulusal Yapay Zeka Stratejisi'nde ülkenin yapay zeka alanındaki yol haritası kapsamında yürütülen çalışmaları destekleyici standartların oluşturulmasına katkı sağlanıyor. Bununla ülkemizde yapay zeka alanında başta Avrupa Birliği (AB) Yapay Zeka Tüzük Taslağı olmak üzere 'NATO Yapay Zeka Çerçevesi' gibi uluslararası yaklaşım ve mevzuatlara konu olan standartlara uyum sağlanarak, ülkemizin ve yurt dışına ihracat yapacak yerli ve milli üreticilerimizin bu mevzuatlara da kolay uyum sağlanması ve bu sayede uluslararası ticaretin önünde oluşabilecek engellerin aşılması amaçlanıyor. Yapay Zeka Ayna Komitemiz yapay zekayla ilgili Avrupa ve uluslararası standardizasyon teknik komitelerinin çalışma gruplarından olan 'Yapay Zeka Standardizasyon Yol Haritası', 'Temel ve Sosyal Yönler', 'Veri', 'Güvenilirlik', 'Mühendislik Yönleri' gibi çalışma gruplarına da üye olarak katılıyor ve bu uluslararası çalışma gruplarının yürüttükleri çalışmalara aktif katkı sağlanıyor."

Etiketler : türk standardları enstitüsü mahmut sami şahin yapay zeka
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