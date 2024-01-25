Türkiye Uzay Ajansından "Deney Sözlüğü"

TUA'nın sosyal medya hesabından, Gezeravcı'nın deneyleri anlatılırken kullanılan terimlerin daha iyi anlaşılabilmesi için "Deney Sözlüğü" paylaşımı yapıldı.

Bu kapsamda ilk olarak, uzay koşullarında Antarktika ve ılıman mikroalg yetiştiriciliğinin karşılaştırmalı bir çalışması olan "ALGALSPACE" deneyiyle ilgili terimlerin açıklamalarına yer verildi. Paylaşımda şunlar kaydedildi:

Alg: Fotosentez yeteneğine sahip sucul organizmalar

Antibakteriyel: Bakterilere karşı etkili

Antifungal: Mantarlara karşı etkili

Antikanser: Kanser hücrelerini öldüren

Antiviral: Virüslere karşı etkili olan

Biyomalzeme: Biyolojik kaynaklardan elde edilen veya biyolojik sistemlerde kullanılan malzemeler

Ekstremofilik: Aşırı çevresel koşullara uyum sağlayabilen organizmalar

Fotosentez: Algler ve bitkilerin ışık enerjisini kullanarak karbondioksitten besin ve oksijen üretme süreci

Ilıman Kültür: Orta düzeyde sıcaklıkta yapılan kültür

Kutup Algleri: Kuzey ve Güney kutup bölgelerinde bulunan algler.