Türkiye Uzay Ajansından "Deney Sözlüğü"
Kaynak: AA
Türkiye Uzay Ajansı (TUA), Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın Uluslararası Uzay İstasyonu'nda sürdürdüğü 13 deneyde öne çıkan terimlere ilişkin "Deney Sözlüğü" hazırladı.
TUA'nın sosyal medya hesabından, Gezeravcı'nın deneyleri anlatılırken kullanılan terimlerin daha iyi anlaşılabilmesi için "Deney Sözlüğü" paylaşımı yapıldı.
Bu kapsamda ilk olarak, uzay koşullarında Antarktika ve ılıman mikroalg yetiştiriciliğinin karşılaştırmalı bir çalışması olan "ALGALSPACE" deneyiyle ilgili terimlerin açıklamalarına yer verildi. Paylaşımda şunlar kaydedildi:
Alg: Fotosentez yeteneğine sahip sucul organizmalar
Antibakteriyel: Bakterilere karşı etkili
Antifungal: Mantarlara karşı etkili
Antikanser: Kanser hücrelerini öldüren
Antiviral: Virüslere karşı etkili olan
Biyomalzeme: Biyolojik kaynaklardan elde edilen veya biyolojik sistemlerde kullanılan malzemeler
Ekstremofilik: Aşırı çevresel koşullara uyum sağlayabilen organizmalar
Fotosentez: Algler ve bitkilerin ışık enerjisini kullanarak karbondioksitten besin ve oksijen üretme süreci
Ilıman Kültür: Orta düzeyde sıcaklıkta yapılan kültür
Kutup Algleri: Kuzey ve Güney kutup bölgelerinde bulunan algler.