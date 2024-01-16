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16 Ocak 2024 Salı 15:03:00 - Güncelleme:16 Ocak 2024 Salı 15:03:00

Türkiye Uzay Ajansı: Türk Uzay Bilim Misyonu için Sayılı Saatler Kaldı!

Kaynak: AA

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Türkiye Uzay Ajansı, Türkiye'nin ilk astronotu Gezeravcı'nın uzay yolculuğunun başlamasına sayılı saatler kala bir video paylaştı.

Türkiye Uzay Ajansı, Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın uzay yolculuğunun başlamasına sayılı saatler kala X sosyal medya hesabından bir video paylaştı.

İlk Türk astronotun uzay yolculuğu için geri sayım sürüyor

10 soruda Türkiye'nin ilk insanlı uzay yolculuğu
Etiketler : türkiye uzay ajansı astronot alper gezeravcı uzay yolculuğu
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