Türkiye Uzay Ajansı: Türk Uzay Bilim Misyonu için Sayılı Saatler Kaldı!
Kaynak: AA
Türkiye Uzay Ajansı, Türkiye'nin ilk astronotu Gezeravcı'nın uzay yolculuğunun başlamasına sayılı saatler kala bir video paylaştı.
Türkiye Uzay Ajansı, Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın uzay yolculuğunun başlamasına sayılı saatler kala X sosyal medya hesabından bir video paylaştı.
Türk Uzay Bilim Misyonu için Sayılı Saatler Kaldı!— Türkiye Uzay Ajansı (@tuajans) January 16, 2024
Kalp atışını hisset, yeni çağı başlatacak o ilk adım SENİN! ���������� �� pic.twitter.com/gWGzQ7gfrf
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