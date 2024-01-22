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22 Ocak 2024 Pazartesi 11:30:00 - Güncelleme:22 Ocak 2024 Pazartesi 11:30:00

Türkiye Uzay Ajansı, Gezeravcı'nın sosyal medya hesapları konusunda bilgilendirmede bulundu

Kaynak: AA

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Türkiye Uzay Ajansı, Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın sosyal medya hesaplarının "Instagram: @astroalper https://instagram.com/astroalper" ile "X:@TURKastro https://twitter.com/TURKastro" olduğunu bildirdi.

TUA'nın X sosyal medya platformundan, Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın sosyal medya hesaplarına ilişkin bilgilendirmede bulunuldu.

Sahte hesaplar konusunda dikkatli olunması gerektiği bildirilen paylaşımda, Gezeravcı'nın Instagram hesabının "@astroalper https://instagram.com/astroalper", X hesabının ise "@TURKastro https://twitter.com/TURKastro" olduğu kaydedildi.

Etiketler : türkiye uzay ajansı sosyal medya astronot alper gezeravcı
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