Türkiye Uzay Ajansı, Gezeravcı'nın sosyal medya hesapları konusunda bilgilendirmede bulundu
Kaynak: AA
Türkiye Uzay Ajansı, Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın sosyal medya hesaplarının "Instagram: @astroalper https://instagram.com/astroalper" ile "X:@TURKastro https://twitter.com/TURKastro" olduğunu bildirdi.
TUA'nın X sosyal medya platformundan, Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın sosyal medya hesaplarına ilişkin bilgilendirmede bulunuldu.
Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın sosyal medya hesapları aşağıdaki gibidir.— Türkiye Uzay Ajansı (@tuajans) January 21, 2024
⚠️ Bu hesaplar haricindeki kullanıcıların oluşturduğu diğer sahte hesaplara itibar edilmemesi hususunu önemle bilgilerinize arz ederiz.
Instagram: @astroalper https://t.co/jmjAIRsmMu...
Sahte hesaplar konusunda dikkatli olunması gerektiği bildirilen paylaşımda, Gezeravcı'nın Instagram hesabının "@astroalper https://instagram.com/astroalper", X hesabının ise "@TURKastro https://twitter.com/TURKastro" olduğu kaydedildi.
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