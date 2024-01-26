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26 Ocak 2024 Cuma 13:30:00 - Güncelleme:26 Ocak 2024 Cuma 13:30:00

Türkiye Uzay Ajansı "Deney Sözlüğü"nü paylaşmaya devam ediyor

Kaynak: AA

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Türkiye Uzay Ajansı (TUA), Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın Uluslararası Uzay İstasyonu'nda sürdürdüğü 13 deneyde öne çıkan terimlere ilişkin "Deney Sözlüğü"nü paylaşmayı sürdürüyor.

TUA'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, söz konusu deneyler arasında yer alan "VOKALKORD" ile "OKSİJEN SATÜRASYONU" deneyleri ile bu deneylerle ilgili terimlerin açıklamalarına yer verildi.

Paylaşımda şunlar kaydedildi:

- Vokal Kord: Vokal kordlar (ses teli) sağ ve sol olmak üzere 2 adettir ve larinkste (gırtlak) yerleşirler. Üst (süperior) ve alt (inferior) laringeal sinirlerin komplike fonksiyonları sonucunda hareket edip açılır ve kapanırlar.

- Oksijen Satürasyonu: Oksijen satürasyonu, kandaki oksijen doygunluğunu ifade eder. Sağlıklı bir insanda tipik oksijen satürasyon seviyeleri yüzde 95-100 arasında değişir. Akciğer sorunları olan kişilerde ise bu değerler biraz daha düşük olabilir.

- Teletıp: Teletıp, hasta ile doktorun uzak mesafeye rağmen elektronik bilgi ve telekomünikasyon teknoloji aracılığıyla iletişime geçmesi ve böylelikle teşhis, tedavi, izlem, müdahale, bakım, tavsiye ve hatırlatmalar ile birey ve toplum sağlığına katkı sağlamasıdır.

- Kardiyovasküler: Kardiyovasküler hastalık dolaşım sistemini etkileyen herhangi bir hastalığı tanımlar. Özellikle kalp hastalıkları, beyin ve böbrek damarlarını etkileyen hastalıklar ve periferik damar hastalıkları bu gruba girer.

- Yapay Zeka: Yapay nöronların birleşimiyle kurulan yapay ağ ile insan beyninin çalışma biçiminden esinlenen bilgi işlem sistemleridir.

- Spirometri: Solunum fonksiyon testi temel anlamda akciğerlerinizin performansını ölçmek için yapılan bir testtir. Soluk alıp verme sırasında oluşan akım ya da volüm değişikliklerini zamanın türevi olarak ölçülmesi esasına dayanan fizyolojik bir testtir.

Etiketler : türkiye uzay ajansı uzay alper gezeravcı deney sözlüğü
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