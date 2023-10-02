Türkiye Uzay Ajansı Başkanı Yıldırım: Milli Uzay Programı yoğun şekilde devam ediyor

Türkiye Uzay Ajansı (TUA) Başkanı Serdar Hüseyin Yıldırım, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen, TUA'nın da platin sponsoru olduğu 74. Uluslararası Uzay Kongresinin (International Astronautical Congress- IAC) açılışına katıldı.

Açılış sonrasında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Yıldırım, kongreye Türkiye olarak büyük ekiple katıldıklarını belirtti.

Yıldırım, Türkiye'nin 2026'daki kongre için aday olduğunu bildirerek "Heyecanlı bir toplantı devam ediyor. Türkiye Uzay Ajansının Milli Uzay Programı yoğun şekilde devam ediyor. Astronotumuz 3 ay içerisinde uzaya ulaşmış olacak. Diğer programlarımız da devam ediyor. Türk Devletleri Teşkilatının (uzay ajansları) toplantısını da Bakü'de yapacağız. 'Uzayda biz de varız' demek için gayret ediyoruz." şeklinde konuştu.

TÜRK STANTLARINA YOĞUN İLGİ



135 ülkeden 5 binden fazla katılımcının yer aldığı kongre kapsamında uzay ve teknoloji alanındaki şirketlerin sergisi de düzenleniyor.

Katılımcılar, sergide yer alan TUA, TEKNOFEST ve TÜRKSAT gibi Türk şirket ve kuruluşların stantlarına yoğun ilgi gösteriyor.