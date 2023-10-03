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03 Ekim 2023 Salı 12:28:00 - Güncelleme:03 Ekim 2023 Salı 12:28:00

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı'nın da katıldığı Uluslararası Uzay Kongresinin açılışı Bakü'de gerçekleşti

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T3 Vakfı'nın global arenada yer aldığı Uluslararası Uzay Federasyonunun (IAF) organize ettiği, Türkiye Uzay Ajansının (TUA) platin sponsoru olduğu Uluslararası Uzay Kongresinin açılışı bugün Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in katılımıyla Bakü'de yapıldı.

Tüm Türkiye genelinde yaptığı başarılı çalışmalarla öne çıkan T3 Vakfı'nın global arenada yer aldığı Uluslararası Uzay Federasyonunun (IAF) organize ettiği, Türkiye Uzay Ajansının (TUA) platin sponsoru olduğu Uluslararası Uzay Kongresinin açılışı bugün Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in katılımıyla Bakü'de yapıldı. Cumhurbaşkanı Aliyev, etkinlikte yaptığı konuşmasında, böyle bir organizasyona ev sahipliği yaptıkları için onur duyduklarını belirtti.

Türkiye'nin bilim ve teknoloji alanında hayallerine sınır koymayan, meraklı ve keşfetmeye açık çocuklarını bilimle buluşturan, "Teknoloji geliştiren bir Türkiye" hedefiyle Türkiye'nin dört bir yanına bilim ve teknoloji yaymaya devam eden Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı'nın da yerini aldığı kongrenin açılış seremonisinde Mark Eliyahu'da sahne aldı.

SELÇUK BAYRAKTAR BAKÜ'DE T3 VAKIF STANDINDA GENÇLERE DESTEK VERDİ...

Bakü'de 2-6 Ekim tarihleri arasında devam edecek olan 74. Uluslararası Uzay Kongresinde kendi standı ile yer alan T3 Vakfı, TEKNOFEST'te proje üreten 500 yarışmacıyı da uzay kongresine götürdü. Açılış günü vakfın standını ziyaret eden T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı aynı zamanda TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı olan Selçuk Bayraktar Bakü'de ülkemizi temsil eden TEKNOFEST gençlerinin yanında olarak destek verdi.

TEKNOFEST Teknoloji yarışmaları kapsamında düzenlenen İnsansız Hava Araçları Yarışması, Roket Yarışması, Model Uydu Yarışması, Dikey İnişli Roket Yarışması, Jet Motor Tasarım Yarışması, Helikopter Tasarım Yarışması, Uçan Araba Yarışması ve ilk kez Ankara'da düzenlenen TEKNOFEST Girişim yarışması kapsamında bulunan Eğitim Teknolojileri, Uzay, Havacılık ve Savunma Teknolojileri, Ulaşım ve Mobilite Teknolojileri, Tarım Teknolojileri, Haberleşme ve İletişim Teknolojileri, Afet Yönetimi Teknolojileri temalarından seçilmiş finalist ve derece alan 500 yarışmacı ve girişimci genç kongrede ülkemizi temsil ediyor.

Fuar alanında 414 numaralı stantta yerini alan T3 vakfı alanında TEKNOFEST, Deneyap, T3 Girişim Merkezi, Keşif Kampüsü, T3 Akademi gibi bilim ve teknoloji alanlarında geliştirilmiş ve yürütülen 12 farklı proje hakkında ziyaretçilere bilgilendirme yapılırken VR gözlük etkinliği ile de uzayın derinliklerini hissettirilirken TEKNOFEST deneyimi de yaşatılıyor.

Tüm bunlara ek olarak teknoloji yarışmalarında girişime dönüşmüş ve hibrit roket motoru geliştiren NOVART SAVUNMA, İlk test cep uydusu "İstanbul"u SpaceX'e ait Falcon9 roketi ile uzaya fırlatan HELLO SPACE, Çocuklar için atölyede kullanılmak üzere model roket kiti geliştiren MODEL HAVACILIK VE UZAY TEKNOLOJİLERİ, 2018 yılından itibaren düzenlenen Roket yarışmasına katılım sağlayarak büyük ödülün sahibi olan ve şimdilerde ticari aviyonik kart üretimi konusunda çalışmalar yapan İPEK YOLU ROKET TAKIMI, 2022 yılında ilk kez TEKNOFEST kapsamında düzenlenen ve yeni nesil ulaşım teknolojisi olan hyperloop aracı ile SELÇUK KAPSÜL HYPERLOOP TAKIMI, Model Uydu yarışmasında üstün başarılar gösteren ve derece almaya hak kazanan CERVOS 7B TAKIMI, ülkemizde ve Dünya'da düzenlenen İnsansız Hava Araçları Yarışması'nda şampiyon olan İTÜNOM İHA TAKIMI T3 Vakfı standında projelerini sergileyerek ürünleriyle uluslararası arenada kendilerini tanıtma fırsatı buluyor.

Tüm küresel uzay aktörlerinin bir araya geldiği önemli bir etkinlik olan International Astronautical Congress (Uluslararası Uzay Kongresi) her yıl 6.000'den fazla katılımcıyı ağırlıyor. Tüm uzay sektörlerini ve konularını kapsayan bu program, herkese akademi ve endüstrideki en son uzay bilgilerini ve gelişmeleri, ağ oluşturma fırsatlarını, kişileri ve potansiyel ortaklıkları sunuyor.

Uluslararası Uzay Kongresi her yıl ülkeyi, temayı ve yerel organizatörü değiştirerek herkesin dünya uzay sahnesi hakkında daha fazla bilgi edinmesine ve bu sahnenin bir parçası olmasına olanak tanıyor.

Bu yıl 74.'sü Bakü'de gerçekleşecek olan IAC'de yerini alacak olan Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ve TEKNOFEST gençleri ülkemizi en iyi şekilde temsil ediyor olacak.

Etiketler : t3 vakfı türkiye teknoloji takımı vakfı selçuk bayraktar azerbaycan bakü
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