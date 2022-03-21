Türkiye tarafından modernize edildi... Hedefini tam isabetle vurdu
Türk savunma sanayisi gücünü modernizasyon çalışmalarında da gösterdi. "STM" tarafından Pakistan Deniz Kuvvetleri için geliştirilen Agosta 90B Sınıfı Denizaltı PNS/M HAMZA (S-139), tatbikatta hedef gemiyi attığı torpido ile tam isabetle vurdu.
Derin sularda fark edilmeden ilerleyen Agosta 90B Sınıfı Denizaltı PNS/M HAMZA (S-139), hedef savaş gemisini attığı tek atışla batırdı. Türk savunma sanayii devi STM'nin modernize ettiği Pakistan denizaltısı, kabiliyetleri ile gövde gösterisi yaptı.
Tatbikatında boy gösteren Agosta 90 B Sınfı Denizaltı Hamza, bir fırkateyni tek torpido atışı ile tam isabetle vurdu. Hedef gemi batarken kameralar da kayıttaydı.
Savunma Sanayii'nin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu sözlere yer verdi:
STM tarafından, Pakistan Deniz Kuvvetleri için modernize edilen, Agosta 90B Sınıfı Denizaltı PNS/M HAMZA (S-139), hedefini, tek torpido atışı ile tam isabetle vurdu.
STM tarafından, Pakistan Deniz Kuvvetleri için modernize edilen, Agosta 90B Sınıfı Denizaltı PNS/M HAMZA (S-139), hedefini, tek torpido atışı ile tam isabetle vurdu— Savunma Sanayii Dergilik (@SSDergilik) March 18, 2022
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