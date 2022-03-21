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21 Mart 2022 Pazartesi 11:00:00 - Güncelleme:21 Mart 2022 Pazartesi 11:54:00

Türkiye tarafından modernize edildi... Hedefini tam isabetle vurdu

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Türk savunma sanayisi gücünü modernizasyon çalışmalarında da gösterdi. "STM" tarafından Pakistan Deniz Kuvvetleri için geliştirilen Agosta 90B Sınıfı Denizaltı PNS/M HAMZA (S-139), tatbikatta hedef gemiyi attığı torpido ile tam isabetle vurdu.

Derin sularda fark edilmeden ilerleyen Agosta 90B Sınıfı Denizaltı PNS/M HAMZA (S-139), hedef savaş gemisini attığı tek atışla batırdı. Türk savunma sanayii devi STM'nin modernize ettiği Pakistan denizaltısı, kabiliyetleri ile gövde gösterisi yaptı.

Tatbikatında boy gösteren Agosta 90 B Sınfı Denizaltı Hamza, bir fırkateyni tek torpido atışı ile tam isabetle vurdu. Hedef gemi batarken kameralar da kayıttaydı.

Savunma Sanayii'nin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu sözlere yer verdi:

STM tarafından, Pakistan Deniz Kuvvetleri için modernize edilen, Agosta 90B Sınıfı Denizaltı PNS/M HAMZA (S-139), hedefini, tek torpido atışı ile tam isabetle vurdu.

Etiketler : Agosta 90B Sınıfı Denizaltı 90B Sınıfı Denizaltı PNS/M HAMZA (S-139
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