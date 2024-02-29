VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Rus lider açık açık tehdit etti... Putin'den nükleer gözdağı!
Başkan Erdoğan'ın sözleri dünya gündemine damga vurdu
Sis nedeniyle iptal edilmişti... Sabiha Gökçen Havalimanı'nda seferler başladı
Rus uçaklarından İdlib'e hava saldırısı
İşgalci askerler görevden alındı... İsrail ordusunda "emirlere uymama" çatlağı
Brand Finance verileri paylaştı: Türkiye 10 basamak yükseldi
29 Şubat 2024 Perşembe 12:40:00 - Güncelleme:29 Şubat 2024 Perşembe 12:40:00

Türkiye, savunma sanayiinde destan yazıyor... Uçak gemisi için konsept tasarım başladı!

ABONE OL

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, yerli uçak gemisi için konsept tasarımının başladığını açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı haftalık bilgilendirme toplantısını gerçekleştirdi.

Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu'nun İstanbul'da Dizayn Proje Ofisi'ni ziyaretinde TF2000 ile uçak gemisi tasarımlarının yer aldığına dair bir soru üzerine Bakanlık kaynakları şunları kaydetti:

"Dizayn Proje Ofisi (DPO) Müdürlüğü, çalışmalarına Türkiye'nin ilk millî deniz harp platformu olan MİLGEM Projesini gerçekleştirmek amacıyla 1997 yılında Taşkızak Tersanesi Komutanlığı bünyesinde oluşturulan ekip ile başlamış ve 17 Ağustos 1999 Gölcük Depremi sonrası taşınmasını müteakip, MİLGEM Proje Ofisi adı altında İstanbul Tersanesi Komutanlığı bünyesinde 12 Mart 2004 tarihinde kurulmuştur.

2010 yılında Dizayn Proje Ofisi (DPO) Müdürlüğü olarak yeniden isimlendirilmiş olup, Eylül 2015 tarihinden itibaren İstanbul Tersanesi Komutanlığı yerleşkesindeki yeni binasında faaliyetlerine devam etmektedir. 11 Ağustos 2017 tarihinde Deniz Teknik Komutanlığı bünyesine alınan DPO Müdürlüğü, muharip gemilerin tekne, makine ve elektrik sistemleri, savaş sistemleri ve sistem entegrasyon tasarımlarını yapmaktadır. Ayrıca bütünleşik lojistik destek ve inşa teknik desteğini gerçekleştiren ve gemi inşa standartlarını oluşturan Deniz Kuvvetleri Komutanlığının uzman kurumudur.

Tasarım ve entegrasyon faaliyetleri Dizayn Proje Ofisi Müdürlüğü tarafından icra edilen MİLGEM projesi kapsamındaki gemilerden TCG HEYBELİADA (F-511), TCG BÜYÜKADA (F-512), TCG BURGAZADA (F-513), ve TCG KINALIADA (F-514), sırasıyla 2011, 2013, 2018 ve 2019 yıllarında hizmete girmiştir. TCG DERYA Denizde İkmal ve Muhabere Destek Gemisi ve TCG İSTANBUL İstif Sınıfı Fırkateyn tasarımının yanı sıra TF-2000 Hava Savunma Harbi Muhribi konsept/ön tasarım faaliyetleri devam etmektedir.

Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın Yerli ve Milli Uçak Gemisine sahip olunması yönünde verdiği direktif üzerine alınan kararla, Deniz Kuvvetleri Komutanlığımızın Dizayn Proje Ofisi tarafından tasarım faaliyetlerine başlanmış, Dizayn Proje Ofisi Müdürlüğü tarafından başlanan ve konsept tasarımı üzerinde önemli bir mesafe kat edilmiştir."

Etiketler : uçak gemisi tasarım konsept
Orhan Baba'ya katılmıyormuş

Orhan Baba'ya katılmıyormuş
Gökhan Özen, Los Angeles'ta klip çekti

Gökhan Özen, Los Angeles'ta klip çekti
Depresyon buluşması

Depresyon buluşması
Gala öncesi Anıtkabir ziyareti

Gala öncesi Anıtkabir ziyareti
Estetikleriyle Angelina Jolie'ye benzetildi

Estetikleriyle Angelina Jolie'ye benzetildi
Taş Kağıt Makas'tan iddialı afiş!

Taş Kağıt Makas'tan iddialı afiş!
Simge ve Schiller'den konser sürprizi

Simge ve Schiller'den konser sürprizi
Saunada ortaya çıkan çıplak gerçekler... Yeni fragman cinayeti mi işaret ediyor

Saunada ortaya çıkan çıplak gerçekler... Yeni fragman cinayeti mi işaret ediyor
Umut'un hikayesi şimdi başlıyor… Taş Kağıt Makas'ın Umut'u Ekin Koç yeni dizi için konuştu

Umut'un hikayesi şimdi başlıyor… Taş Kağıt Makas'ın Umut'u Ekin Koç yeni dizi için konuştu

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX