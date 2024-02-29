Milli Savunma Bakanlığı haftalık bilgilendirme toplantısını gerçekleştirdi.

Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu'nun İstanbul'da Dizayn Proje Ofisi'ni ziyaretinde TF2000 ile uçak gemisi tasarımlarının yer aldığına dair bir soru üzerine Bakanlık kaynakları şunları kaydetti:

"Dizayn Proje Ofisi (DPO) Müdürlüğü, çalışmalarına Türkiye'nin ilk millî deniz harp platformu olan MİLGEM Projesini gerçekleştirmek amacıyla 1997 yılında Taşkızak Tersanesi Komutanlığı bünyesinde oluşturulan ekip ile başlamış ve 17 Ağustos 1999 Gölcük Depremi sonrası taşınmasını müteakip, MİLGEM Proje Ofisi adı altında İstanbul Tersanesi Komutanlığı bünyesinde 12 Mart 2004 tarihinde kurulmuştur.

2010 yılında Dizayn Proje Ofisi (DPO) Müdürlüğü olarak yeniden isimlendirilmiş olup, Eylül 2015 tarihinden itibaren İstanbul Tersanesi Komutanlığı yerleşkesindeki yeni binasında faaliyetlerine devam etmektedir. 11 Ağustos 2017 tarihinde Deniz Teknik Komutanlığı bünyesine alınan DPO Müdürlüğü, muharip gemilerin tekne, makine ve elektrik sistemleri, savaş sistemleri ve sistem entegrasyon tasarımlarını yapmaktadır. Ayrıca bütünleşik lojistik destek ve inşa teknik desteğini gerçekleştiren ve gemi inşa standartlarını oluşturan Deniz Kuvvetleri Komutanlığının uzman kurumudur.

Tasarım ve entegrasyon faaliyetleri Dizayn Proje Ofisi Müdürlüğü tarafından icra edilen MİLGEM projesi kapsamındaki gemilerden TCG HEYBELİADA (F-511), TCG BÜYÜKADA (F-512), TCG BURGAZADA (F-513), ve TCG KINALIADA (F-514), sırasıyla 2011, 2013, 2018 ve 2019 yıllarında hizmete girmiştir. TCG DERYA Denizde İkmal ve Muhabere Destek Gemisi ve TCG İSTANBUL İstif Sınıfı Fırkateyn tasarımının yanı sıra TF-2000 Hava Savunma Harbi Muhribi konsept/ön tasarım faaliyetleri devam etmektedir.

Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın Yerli ve Milli Uçak Gemisine sahip olunması yönünde verdiği direktif üzerine alınan kararla, Deniz Kuvvetleri Komutanlığımızın Dizayn Proje Ofisi tarafından tasarım faaliyetlerine başlanmış, Dizayn Proje Ofisi Müdürlüğü tarafından başlanan ve konsept tasarımı üzerinde önemli bir mesafe kat edilmiştir."