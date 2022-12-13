Türkiye İnovasyon Haftası hafızalarda iz bırakacak şekilde sona erdi

"İnovasyonun Yeni Yüzyılı" teması ile düzenlenen ve Haliç kongre Merkezi'nde, iki gün boyunca yerli ve yabancı konuklarını ağırlayan Türkiye İnovasyon Haftası, sona erdi. Ticaret Bakanlığı'nın katkılarıyla, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin (TİM) ev sahipliğinde gerçekleşen etkinliğin açılışına katılan ve kalabalık bir davetli topluluğuna hitap eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, konuşmasında büyüyen ve kalkınan Türkiye'yi dünyanın en gelişmiş 10 ekonomisinden biri haline getireceklerinin sözünü verdi.



CUMHURBAŞKANIMIZ CESARET AŞILIYOR, İLHAM VERİYOR

41 yerli ve dört yabancı konuşmacının katıldığı etkinliğin ikinci günü, Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı Mustafa Gültepe'nin konuşmasıyla başladı. Başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, etkinliğe katılan, katkı veren, destek sunan tüm isim ve kuruluşlara teşekkür ederek konuşmasına başlayan Mustafa Gültepe, özellikle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ve kabinesinin, devletin tüm kurum ve kurullarının gücüyle Ar-Ge, tasarım ve inovasyon konularına gösterdiği ilgi ve desteğe şükranlarını ifade etti. Gültepe, Erdoğan'ın cesaretlendirici ve ilham verici tutumunun kendileri için büyük bir kılavuz olduğunu kaydetti.

ŞAMPİYONLAR LİGİNDEKİ TÜRKİYE ÖNCELİKLİ HAYALİMİZ

"Ülkemize lig atlatacak çalışmalara verdiğiniz destek, bizim motivasyonumuzu daha da artırıyor. İnovasyonu, bir yaşam biçimi haline getirmeyi arzuluyoruz. Çünkü biliyoruz ki sadece üretmek yetmiyor. İnovasyonla, tasarımla, teknolojiyle, AR-GE'yle, donanımlı insan kaynağımızla ürettiklerimize değer katmalıyız. TİM olarak biz bu bilinç ve sorumlulukla hareket ediyoruz" diyen Gültepe, sözlerini şöyle sürdürdü; "Küresel ekonomi, büyük bir değişim ve dönüşüm yaşıyor. Yeni dönemde rekabet sadece fiyat odaklı olmayacak. İnovatif davranan ve insan kaynağına daha çok yatırım yapanlar rekabette bir adım öne çıkacak. Bu bakış açısıyla Türkiye'yi ihracatta ilk 10 ülke arasına yükseltme vizyonu ile çalışmalarımızı sürdürüyoruz."

2022 yılında hedeflenen 250 milyar dolarlık ihracat rakamına ulaşmanın başarısının arkasındaki büyük vizyoner bakışa, akıl ve bilime vurgu yapan Gültepe, "TİM olarak inovasyon ekosistemini geliştirmek adına pek çok projeyi bir arada yürütüyoruz. Bu yıl 9'uncusunu düzenlediğimiz Türkiye İnovasyon Haftası, bu çalışmaların başında geliyor. Etkinliğimizin ilk gününde birbirinden değerli konuşmacıları ağırladık. Ülkemizi savunma sanayinde bir üst lige çıkaran çalışmaları ve projeleri, mimarlarının ağzından dinledik. Geleceğin teknolojilerini, değişimi ve küresel rekabeti konuştuk" dedi. İkinci günde de dolup bir programla ziyaretçilerini ağırlayacaklarını ifade eden Başkan Gültepe, Türkiye İnovasyon Haftası'ndan desteklerini esirgemeyen bakanlara, katkı veren kurumlara, firmalara ve gençlere teşekkür ederek konuşmasını noktaladı.

SİZ YETER Kİ YENİ FİKİRLER ÜRETİN

TİM Başkanı Mustafa Gültepe'nin konuşmasının ardından kürsüye çıkan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, öncelikle inovatif fikirleriyle Türkiye'nin aydınlık geleceği için çalışan gençlere teşekkür etti. "Aydınlık geleceğimizin teminatı ve fatihleri olan gençlerimizin yanındayız. Gençlerimizle birlikte yüzlerce proje yürütüyoruz. Devletimizin tüm imkanlarını gençlerimiz için seferber ettik.

Bu desteklerimiz kesintisiz sürecek" diyen Bakan Kasapoğlu, Türkiye İnovasyon Haftası'na projeleriyle katılan ödül almış ya da almamış olsun katılımcı tüm gençlere şükranlarını ifade ederek şöyle konuştu: "Siz yeter ki yeni fikirler ortaya koyun, yeni projeler üretin. Biz daima yanınızdayız. Türkiye Yüzyılı ile hedeflerimizi, vizyonumuzu açıklamıştık. Bu vizyona için kültür, sanat, ekonomi, spor ve bilimsel alanlarda ortaya koyacağınız her emek bizim için çok kıymetlidir."

EKONOMİDE ASLAN PAYI YENİLİKÇİLERİN

Türkiye İnovasyon Haftası'nın ikinci gün etkinliklerinde konuşma yapan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye İnovasyon Haftası'nın en yenilikçi etkinliklerinden biri olduğunun altını çizerek başta Türkiye İhracatçılar Meclisi olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür etti. "İnovasyon, tüm sektörleri, hatta dünyayı dönüştürüyor. Son kullanıcılar, hayatlarını iyileştiren yenilikleri kolayca benimserken, ekonomik anlamda da aslan payı, yenilikçi ürünleri ilk geliştiren, üreten ülkelerin oluyor" diyen Varank, konuşmasına şöyle devam etti;

TİM İLE YÜRÜTÜĞÜMÜZ ORTAK ÇALIŞMALAR MEYVESİNİ VERDİ

"Geçmişte yeniliklere seyirci kaldığımız zamanlar oldu. Ancak şimdi bambaşka bir Türkiye var. Son 20 yılda Türkiye'de Ar-Ge harcamalarının GSYİH içerisindeki payını binde beşten yüzde 1,13'e çıkardık. Ama asıl önemlisi özel sektörün toplam Ar-Ge harcamalarındaki payı yüzde 29'dan yüzde 71'e yükseldi. Yani aslında Ar-Ge harcamasını sağlıklı bir şekilde özel sektör yapıyor. Sadece son bir yılda 23 bin yeni araştırmacı ekosisteme dahil oldu. Türkiye, küresel inovasyon liginde üst sıralara tırmanıyor. 2020'de 51. sırada olan ülkemiz, bir yıl sonra 41. sıraya çıktı. Bu yıl, dört basamak daha tırmanarak 37. sıraya kadar yükseldi. Biz bu rakamları nasıl elde ettik? TİM ile beraber ortak bir çalışmayı ortaya koyduk. Kendimizi de eleştirmemiz lazım. Konumumuz çok daha iyiyken birtakım verileri güncellemediğimiz için veya uluslararası kuruluşlarla zamanında paylaşmadığımız için olduğumuzdan alt sıralarda gözükebiliyorduk. İşte TİM ile bu çalışmayı yaptık. İnovasyon Ligi'nde hızlı bir şekilde yükseliyoruz."

Türkiye'de inovasyon ekosisteminin sürekli geliştiğini vurgulayan Bakan Mustafa Varank konuşmasını şöyle sonlandırdı; "Ülkemiz artık çip de üretiyor, elektrikli otomobil de üretiyor, insansız hava aracı da üretiyor. Ancak şunu da unutmamamız lazım. Hızlı dönüşümün yaşandığı dönemlerde bir anlık duraksama bile bizi yarışın dışına itebilir. Bu manada inovasyonu sürekli gündemde tutan, farkındalığı artıran her etkinliğin değerli olduğunu düşüyorum. Bu vesileyle Türkiye İnovasyon Haftası'nın düzenlenmesinde emeği geçen herkese bir kez teşekkür ediyorum."

YAPAY ZEKADAN UZAY TEKNOLOJİLERİNE DOPDOLU İKİ GÜN...

İş, siyaset, bilim ve medya dünyasının büyük ilgi gösterdiği iki gün süren etkinliklerde toplam 10 panel düzenlendi. Bu panellerde Yapay Zeka, Savunma Sanayi, Uzay Teknolojileri, Küresel İnovasyon, Oyun, Teknolojide Gelecek Öngörüleri, Finansmana Erişim ve Finansal Teknolojiler, Kurumlar ve Girişimciler için İnovasyon, Değişim Yönetimi ve Girişimcilik Ekosistemi konuları işlendi.

İkinci günün ilk paneli, Prof. Dr. Habip Asan moderatörlüğünde gerçekleşti. "Küresel İnovasyon Endeksi: İnovatif Bir Ülke Olmanın Anahtarı" başlıklı panele konuşmacı olarak Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Dr. Çetin Ali Dönmez, TİM Başkan Vekili Kutlu Karavelioğlu, İsveç İstanbul Başkonsolosu Peter Ericson ve Çin halk Cumhuriyeti İstanbol Başkonsolosu Wu Jian katıldı.

MIT Öğretim Görevlisi, Enchanted Objects: Design, Human Desire ve The Internet of Things adlı kitapların yazarı David Rose'un konuşmasından sonra "Finansmana Erişimde İnovatif Çözümler" başlıklı panel yapıldı. Dr. İlkay Gültaş'ın moderatörlüğünü üstlendiği panelin konuşmacıları, İhracatı Geliştirme Genel Müdürü Kasım Akdeniz Bİlge Teknolojileri ve AR-GE Bölümü Genel müdür Yardımcısı Abdullah Bilgin ve Türkiye Sigorta Strateji, Dijital Dönüşüm ve Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Bilal Türkmen idi.

Günün üçüncü panelinin konu başlığı "Girişimciler, Yöneticiler ve Patronlar için İnovatif Olmanın El Kitabı"ydı. İnovasyon Dönüşüm lideri Dr. Hüseyin Güler'in moderatörlük yaptığı panelde, Ability Pool kurucu ortağa Özlem Ülker, yazar ve podcaster Bora Özkent, düşünce lideri ve yazar Frank Mattes ile Userpots CEO'su Mustafa Dalcı katıldı.

Webrazzi Genel Müdür Yardımcısı A. Buğra Ferah'ın yönettiği panel, "Karmaşık Verilerden Yararlanma, Yapay Zeka Ölçeklendirme ve Zorlukları Yönetme" başlığıyla düzenlendi. Panelde AI & Dijitalleşme Danışmanı Dr. Yasemin Yücel Karasu, İnsider Kurucu Ortağı Arda Köterin ve Meta Türkiye'den Gül Yüksel Akkaya konuştu.

Bilgisayar oyunları sektöründe Türkiye'nin ulaştığı düzey, "Oyunun Yolculuğunda Yeni Evre: Türkiye'den Globale" panelinde konuşuldu. Teknoloji editörü ve girişimci Mesut Çevik'in yönettiği panele Monster Bilgisayar'dan Cem Çerçioğlu ile Semruk Games'den Kayra Keri Küpçü konuk oldu.

Bunsar Bilişim'den Soner Demiray ve LC Waikiki'den Ömer Barboros Yiş'in katıldığı "Modanın Yapay Zeka Kahramanı Elsiva" panelinden sonra CapitalDemocracy Kurucu Ortağı ve "Venture Adventure" Kitabının Yazarı Amir Hegazi konuştu.

Türkiye'nin en önemli inovatif beyinlerini, siyaset, ekonomi ve medyanın en üst düzey temsilcileriyle buluşturan ve yenilikçi fikirlerin, yaratıcı projelerin tanıtıldığı Türkiye İnovasyon Haftası'nın dokuzuncusu, İnosuit kitap lansmanı ve sertifika töreni ile son buldu.

İNOVASYONA SANATSAL YORUMLAR

Türkiye İnovasyon Haftası'nda inovatif fikirler, sanatsal etkinliklerle de ifadesini buldu. Hafta boyunca dört yerli ve üç yabancı sergi ve üç enstalasyon, bilim ve sanat tutkunlarının ilgisine sunuldu. Ülkemizi ulusal ve uluslararası alanda başarıyla temsil eden yeni medya sanatçılarının ve global tasarımcıların dijital sanat, bio tasarım, ses tasarımı, elektronik tekstil gibi farklı disiplinlerdeki eserlerinden oluşan sergi ve enstalasyonlar ilgiyle izlendi.

Öte yandan Türkiye İnovasyon Haftası kapsamında tanıtılan TİM - TEB Girişim Evleri projesi de büyük ilgi gördü. Etkinlikte Türkiye'nin en yaygın ve geniş kapsamlı girişimcilik ailesi TİM-TEB Girişim Evleri'de yer alan 13 girişimcimizin teknoloji tabanlı inovatif proje, ürün ve hizmetleri tanıtıldı.

İnovaTİM Ödülleri Sahiplerini Buldu

Türkiye İnovasyon Haftası kapsamında Yapay Zekâ ve Gelecek Tahminleme, Sürdürülebilirlik, Doğanın Korunması kategorilerinde düzenlenen İnovaTİM İnovasyon Yarışması'nın ödülleri de ikinci gün sahiplerini buldu. Gençler ödüllerini Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu'nun elinden aldı.