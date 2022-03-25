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25 Mart 2022 Cuma 11:30:00 - Güncelleme:25 Mart 2022 Cuma 11:30:00

Türkiye dünya devleri listesinde! Teknopark İstanbul'dan Katar Savunma Fuarı'na çıkarma

Kaynak: AA

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Doha Uluslararası Deniz Savunma Fuarı'na Türkiye damga vurdu. Fuarda, 20 ülkeden 200'den fazla firmanın ürünleri sergilenirken, Türkiye 32 savunma sanayisi şirketiyle en yoğun katılım gösteren ülke oldu. Kritik anlaşmaların yapılması bekleniyor.

Teknopark İstanbul, Katar Silahlı Kuvvetleri ev sahipliğinde düzenlenen "Doha Uluslararası Deniz Savunma Fuarı ve Konferansı"na (DIMDEX EXPO) katılarak, bünyesindeki firma ve girişimcilerin projelerini dünyaya tanıttı.

Teknopark İstanbul'dan yapılan açıklamaya göre, 21-23 Mart'ta yedincisi düzenlenen fuara katılan firma ve girişimciler, teknoloji alanında yaşanan son gelişmeleri yerinde takip etti.

Doha Uluslararası Deniz Savunma Fuarı'nda 20 ülkeden 200'den fazla firmanın ürünleri sergilenirken, Türkiye 32 savunma sanayisi şirketiyle en yoğun katılım gösteren ülke oldu.

- "FUARDAKİ HER 5 FİRMADAN BİRİ TÜRK"

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Teknopark İstanbul Genel Müdürü Bilal Topçu, şunları kaydetti:

"Firmalarımız arasında STM, TAIS ve Anadolu gibi denizcilik alanında öncü firmalar var. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığının davetiyle fuarda bulunmak bizleri mutlu ediyor. Bünyemizdeki firmalara gösterilen ilgi ise doğru yolda olduğumuzun bir göstergesi. Fuarda dünyanın her yerinden gelen devlet yetkilileri ve askerlerle görüşmeler sağlanıyor. Yabancı firmalara Teknopark İstanbul'u anlatıyoruz ve dünya savunma sanayisine Türkiye'nin yeni anlaşmalarla katkı sağlayacağını umuyoruz. Fuardaki her 5 firmadan biri Türk."

Doha Uluslararası Deniz Savunma Fuarı, özellikle de gemi yapımı ve gemilere monte edilen teknolojik sistemlerinin yanı sıra radar, füze, deniz mayınları ve elektronik harp sistemleri gibi çeşitli alanlarda faaliyet gösteren firmalara, ürünlerini tanıtma ve yeni anlaşmalar yapma fırsatı sunuyor.

Etiketler : Teknopark İstanbul Katar Savunma Fuarı Katar Silahlı Kuvvetleri e
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