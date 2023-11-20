Türkiye akıllı ulaşım yolunda! Hedef tam otonom araçlar

Bakanlık şehirlerde sürdürülebilir, çevreci, verimli, konforlu, güvenli ulaşım hizmetlerinin sunulmasını amaçlayan AUS ile ilgili çalışmaların koordine edilmesi, mevzuat düzenlemelerinin yapılması, strateji ve politikaların belirlenmesine ilişkin çalışmalar yürütüyor.

Bu yolla ülkede tüm ulaşım modlarına entegre, güncel teknolojileri kullanan, yerli ve milli kaynaklardan yararlanan, verimli, güvenli, etkin, yenilikçi, dinamik, çevreci, katma değer sağlayan ve sürdürülebilir akıllı bir ulaşım ağı oluşturulması hedefleniyor.

Söz konusu çalışmalar kapsamında çeşitli projeler geliştiriliyor. Projelerle AUS mimarisi ve belirlenen standartlara uygun olarak tüm ulaşım modlarının entegrasyonunun sağlanması amaçlanıyor.

Gelecek dönemde, raylı sistemlerin hareket enerjisinin yeşil enerjiye dönüştürülmesi için gerekli sistem ve altyapı çalışmaları yapılacak.

"TAM OTONOM ARAÇLAR"IN ÜRETİMİ HEDEFLENİYOR

Mevcut altyapının otonom sürüşe uygun hale getirilmesi amacıyla hazırlık çalışmaları gerçekleştiriliyor. Bu yolla tam otonom araçların üretimi ve ulaşım modlarında yaygınlaştırılması öngörülüyor. Araçların, üzerlerinde yer alan kamera, radar ve sensör gibi donanımlar ile yazılımların senkronize çalışması sonucu hareket etmesine dayanan "otonom sürüş" sistemi, yeni dönemin önceliklerinden biri olacak.

Araç ve sürüş paylaşımı, mikro mobilite ve benzeri alternatif son ulaşım uygulamalarına ilişkin mevzuat çalışmaları da hızla tamamlanacak.

Blokzincir teknolojilerinin MaaS, veri paylaşımı, yük ve lojistik hizmetleri ile benzeri alanlarda kullanımı yaygınlaştırılacak.

Hava taksi (VTOL), drone ve benzeri araçlara yönelik mevzuat düzenlemeleri yapılarak, AUS kapsamında kullanımının yaygınlaştırılması hedefleniyor.

Gelecek dönemde, bu çalışmaların yerli ve milli teknolojilerle yapılmasına yönelik adımlar hızlanacak.

LOJİSTİK MERKEZLER, ULAŞIM MODLARINA ENTEGRE EDİLECEK

Akıllı malzemeler, yüzey kaplama, nanoteknoloji ve biyoteknoloji ürünü, geri dönüştürülebilir ve benzeri malzemeler geliştirilerek sürdürülebilir çevre amacıyla akıllı ulaşım alanında kullanımı yaygınlaştırılacak.

Toplanan ulaşım verileri anonimleştirilerek, araştırma ve yenilikçi uygulamaların geliştirilmesinde kullanılacak.

Ulaşımdaki sıkışıklığı azaltmaya yönelik trafik sıkışıklığı ücretlendirme, yüksek doluluklu şerit, düşük emisyonlu bölge, esnek çalışma saatleri uygulamaları geliştirilecek.

AUS alanında ve ulaşım modlarında erişilebilirlik uygulamalarının yaygınlaştırılması planlanıyor.

Lojistik merkezleri de ulaşım modlarıyla entegre edilerek, taşımacılık faaliyetleri kolaylaştırılacak. Sürdürülebilir kentsel hareketlilik planlarının yaygınlaştırılması sağlanacak.

Diğer yandan, araç içi bilgi ve haberleşme sistemlerinin kullanımının yaygınlaştırılmasına, bu sistemlerin yerli ve milli olarak üretimine yönelik çalışmalar devam ediyor.