Türk zırhlısından İngiltere'de gövde gösterisi

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Macaristan'da imzaladığı sözleşmeyle ilk kez Avrupa pazarına adım atan Nurol Makina, bölge ülkelerindeki etkinliğini artırmaya yönelik girişimlerde bulunuyor. Romanya ve Slovakya'nın da aralarında olduğu ülkelerde çeşitli etkinliklere katılan şirket, Polonya'da düzenlenen MSPO Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda da bu yıl ilk kez araçlarını tanıttı.

TÜRKİYE'DEN İLK KEZ EJDER YALÇIN 4X4 KATILDI

İngiltere'deki DSEI, Fransa'daki Eurosatory gibi dünyanın önemli savunma sanayisi fuarlarına katılarak Avrupa'da göreve hazır olduğu mesajını veren Nurol Makina, İngiltere'de yeni bir adım attı. Dünyanın önde gelen kara aracı ve ekipman üreticilerinin iştirakiyle İngiltere'de düzenlenen DVD2022 Fuarı'na araç kategorisinde Türkiye'den ilk kez Ejder Yalçın 4x4 katıldı.

İngiltere Savunma Bakanlığı tarafından Millbrook'taki test merkezinde gerçekleştirilen fuar, dünyanın farklı noktalarından gelen profesyonelleri, askeri personeli ve karar vericileri bir araya getirdi. Fuarda, 24 ülkeden 210'dan fazla şirket yer aldı.

- DAHA YÜKSEK ATEŞ GÜCÜ İÇİN 30 MİLİMETRE TOP

Nurol Makina, kurduğu stantta askeri ve sivil ziyaretçilere Ejder Yalçın 4x4'ü tanıttı, test parkurunda da aracın tüm özelliklerini canlı gösterme imkanı buldu.

Ejder Yalçın 4x4'ün üzerinde Samsun Yurt Savunmanın iştiraki Unirobotics'e ait 30 milimetre top sistemine yer verildi.

Ejder Yalçın, 4 ton faydalı yük taşıma kapasitesi ve yüksek dengeli yapısı sayesinde 30 milimetre top gibi yüksek ateş gücünü 4x4 araçta hassas şekilde kullanma imkanı sunuyor.

Muharebe sahasında değişen koşullar, tehditlerin nitelik ve etkinliğinin artması, daha uzak mesafeden ve daha etkili müdahale ihtiyacını beraberinde getiriyor. Nurol Makina bu ihtiyacı dikkate alarak Ejder Yalçın'ın silah sistemlerine 30 milimetre topu ekledi.

Nurol Makina, fuarda sergilediği araçta ayrıca dünyanın önde gelen savunma sanayisi şirketlerinden Almanya menşeli Rheinmetall'in akustik atış yeri tespit sistemine yer verdi. Entegre analiz elektroniğine sahip güçlü bir akustik sensörle kompakt bir kontrol ve görüntüleme ünitesinden oluşan sistem, 360 derecelik kapsama alanında araca yönelik herhangi bir saldırı girişiminde atıcının yerinin hassas şekilde tespit edilmesini sağlıyor.

İngiltere Savunma Bakanlığı etkinlikle, kara aracı ve ekipmanı alanındaki güncel gelişmeleri takip etmeyi ve gelecek dönemde güvenlik güçlerine kazandırmayı planladığı ürünleri belirlemeyi amaçlıyor.

Nurol Makina ise başta İngiltere gibi dünyanın ve Avrupa'nın önde gelen, sınıfının en gelişmiş ürünlerinin tercih edildiği pazarda yer almayı, Avrupa'da araç teslimatlarına başladığı Macaristan'a yeni ülkeleri eklemeyi hedefliyor. Şirket bu kapsamda, Ejder Yalçın 4x4 gibi muharebe sahasında kendisini kanıtlamış, çok farklı şartlarda gösterdiği yüksek güvenlik ve harekat performansıyla dikkati çeken araçla yeni iş birliği fırsatlarına kapı aralamayı amaçlıyor.

- FARKLI İHTİYAÇLARA YÖNELİK ARAÇ SEÇENEĞİ

Ejder Yalçın'ın sınır gözetleme ve güvenlik, keşif, taktik füze taşıma/fırlatma, komuta-kontrol, hava savunma, muharebe, personel taşıyıcı, kimyasal/biyolojik/radyolojik ve nükleer (KBRN) keşif, mayın/el yapımı patlayıcı tespit-imha, havan araçları ile zırhlı ambulans gibi konfigürasyonlarının Avrupa'daki farklı kullanıcıların değişik ihtiyaçlarını karşılamak için önemli bir seçenek oluşturacağı belirtiliyor.

Bugüne kadar 1000'den fazla üretilen Ejder Yalçın 4x4, dört kıtada hizmet veriyor. Ejder Yalçın, çok rollü bir araç olarak hem düzenli hem de asimetrik harp ortamlarında silahlı kuvvetler ve güvenlik güçleri için en güvenilir 4x4 taktik tekerlekli zırhlı araçlardan biri oldu.