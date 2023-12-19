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19 Aralık 2023 Salı 13:15:00 - Güncelleme:19 Aralık 2023 Salı 13:15:00

Türk zırhlısı Türk-Macar dostluğunu pekiştirecek

Kaynak: AA

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Türkiye ile Macaristan arasında var olan iyi ilişkiler savunma sanayisi alanında iki ülke şirketleri tarafından kurulacak ortaklıkla güçlendirilecek.

Türkiye ile Macaristan arasındaki diplomatik ilişkilerin tesisinin 100. yıl dönümünde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı ziyarette farklı alanlara yönelik bir dizi anlaşmaya imza atıldı.

Bu kapsamda, bir süredir Macaristan ordusunun ihtiyaçları için zırhlı muharebe araçları üreten Nurol Makina, 2019'dan bugüne yürüttüğü faaliyetleri güçlendirdi.

Türkiye'de Ejder Yalçın 4X4 olarak bilinen taktik tekerlekli zırhlı aracın Gidran ismiyle Macaristan'da üretmek için ekim ayında Raba Otomotiv firması ile işbirliği anlaşması imzalayan Nurol Makina, bu anlaşmanın detaylarında sağlanan mutabakatın ardından "ortak girişim şirketinin kuruluşuna" ilişkin sözleşmeye imza attı.

Ortak girişim sözleşmesi Macaristan Savunma Bakanı Kristof Szalay-Bobrovniczky ile Nurol Holding Yönetim Kurulu Başkanı Oğuz Çarmıklı arasında Cumhurbaşkanı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün'ün hazır bulunduğu toplantıda imzalandı.

Ortak girişim Raba, Nurol Makina, N7 Holding ve Macaristan Savunma Bakanlığı koordinasyonunda hayata geçirilecek.

Sözleşmeye göre, taraflar Gidran isimli bir ortak girişim kuracak. Üretim tesisleri ise Raba'nın Györ'de bulunan tesisi içinde yer alacak.

Söz konusu tesislerde Macaristan'daki Gidran 4X4 zırhlı muharebe araçlarının montaj ve üretim kabiliyetinin mümkün olan en yüksek yerli katma değer ve Macar tedarikçi katkısıyla gerçekleştirilmesi hedefleniyor.

İşbirliği kapsamında 200'ün üzerinde kişiye doğrudan iş fırsatının yaratılması bekleniyor. Ayrıca Raba'nın ortakları arasında yer alan Györ Szechenyi Istvan Üniversitesi ve Macar savunma sanayisi firmaları ile özgün alt sistem ve teknoloji geliştirilmesine yönelik projelerin hayata geçirilmesi hedefleniyor.

Hali hazırda Türkiye'de üretilen ve Macar ordusuna teslim edilen çok sayıda Gidran aracı başarıyla görev yapıyor.

Etiketler : türkiye macaristan savunma sanayi
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