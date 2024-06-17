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Türk Telekom Siber Güvenlik Kampı beşinci dönem başvuruları açıldı
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17 Haziran 2024 Pazartesi 14:29:00 - Güncelleme:17 Haziran 2024 Pazartesi 14:29:00

Türk Telekom Siber Güvenlik Kampı beşinci dönem başvuruları açıldı

Kaynak: AA

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Türk Telekom, siber güvenlik uzmanı yetiştirmeye yönelik her yıl düzenlediği Siber Güvenlik Kampı için bu yıl da başvuru sürecini başlattı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, gençlere erken dönem kariyer olanakları tanıyan Türk Telekom, teknoloji birikimini gençlere aktararak "geleceğin becerileri" temelinde hazır işgücü sağlanmasını hedefliyor. Bu kapsamda, siber güvenlik alanındaki yeteneklere ulaşmak ve siber güvenlik alanındaki insan kaynağı oluşturmak amacıyla 2020'den bu yana Siber Güvenlik Kampı düzenleyen Türk Telekom, 5'inci dönem için başvuru sürecini başlattı.

Siber güvenlik alanına ilgi duyan, aktif olarak çalışmayan ve staj yapmayan lisans 3'üncü ve 4'üncü sınıf öğrencilerinin başvurabildiği Türk Telekom Siber Güvenlik Kampı, bu yıl 12-23 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Yaratıcılığa, öğrenmeye ve kalıpların dışında düşünmeye teşvik eden içeriklere odaklanan Türk Telekom Siber Güvenlik Kampı'nda katılımcılar, 10 gün boyunca online ve yüz yüze olacak şekilde, teknik ve uygulamalı eğitimlerle birlikte, kişisel ve mesleki gelişimi destekleyecek eğitimler alacak.

Türk Telekom Siber Güvenlik Kampı başvuru süreci 30 Haziran Pazar gününe kadar devam edecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türk Telekom İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı Dr. Hüseyin Aslan, Türk Telekom'u "yaşayan bir üniversite" olarak konumlandırdıklarını belirterek, Türk Telekom olarak eğitim ve kariyer programları ile gençlere dijital geleceğin inşasında rol alma imkanı sunduklarını vurguladı.

Aslan, "Alanında uzman çalışanlarımızı, gençlerle bir araya getirerek teknoloji birikimimizi aktarıyor, alanında yetişmiş insan kaynağı oluşmasına katkı sunuyoruz. Beşinci dönemini başlattığımız Siber Güvenlik Kampı ile ulusal ve kişisel güvenliğin ana parçalarından olan siber güvenlik alanına genç yetenekleri kazandırmaktan mutluluk duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

Etiketler : siber güvenlik Türk Telekom uzmanlık eğitimi
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