Türk Telekom Prime'dan 3 ay ücretsiz YouTube Premium

Türk Telekom, dünyanın önde gelen çevrimiçi video paylaşım platformu YouTube ile yaptığı iş birliğiyle Prime müşterilerine 3 ay ücretsiz YouTube Premium fırsatı sunuyor.



Türk Telekom'un müşterilerine ayrıcalıklı hizmetler sunan markası Türk Telekom Prime, avantajlı kampanyalarını sürdürüyor. Dünyanın önde gelen çevrimiçi video paylaşım platformu YouTube ile yapılan iş birliğiyle ilk kez Youtube Premium abonesi olan ve belirli tarifelere gelen Türk Telekom Prime müşterileri 3 ay ücretsiz YouTube Premium fırsatı kazanıyor. Müşteriler YouTube Premium ile milyonlarca içeriği reklamsız ve kesintisiz izleyebiliyor, YouTube Music Premium ve YouTube Kids uygulamalarından da ücretsiz ve reklamsız yararlanabiliyor.

Kampanyadan Prime tarifelerini tercih eden yeni Türk Telekom müşterileri ve tarife değişikliği ile geçiş yapan Türk Telekom mevcut müşterileri faydalanabiliyor.

"Müşterilerimizin hayatına zenginlik katacak ayrıcalıklar sunuyoruz"

Türk Telekom Mobil Hizmetler Pazarlama Direktörü Ahmet Gizlice, kampanyaya ilişkin şöyle konuştu:

"Türk Telekom olarak, teknolojiye yön veren ürün ve hizmetlerimizle müşterilerimizin hayatlarına zenginlik katacak yeni iş ortaklıkları geliştiriyoruz. YouTube ile yaptığımız iş birliğiyle, çevrimiçi video içeriği tüketen Türk Telekom Prime müşterilerine, sevdikleri içerikleri kesintisiz izleme keyfini sunmaktan mutluluk duyuyoruz."

YouTube Premium iş birliklerinden sorumlu EMEA Bölge Müdürü Vincent de Lorca şu açıklamayı yaptı:

"YouTube olarak Türkiye'deki çalışmalarımıza hız kesmeden devam ederken sunduğumuz hizmetleri güçlü ortaklıklarla birlikte geniş kitlelere ulaştırmak bizim için büyük önem taşıyor. Türk Telekom Prime ile yaptığımız iş birliğimiz sayesinde, çok daha fazla YouTube kullanıcısının, YouTube Premium üyeliği ile yayınlanan içeriklere kesintisiz ulaşacak olmasından mutluyuz."

Prime tarifleri ile bol GB ve sınırsız sosyal medya avantajları

Türk Telekom Prime'a geçiş yapanlara özel sunulan Enfes Prime 30 tarifesiyle müşteriler; 1500 dakika, 250 SMS, 25 GB internet ve 5 GB sosyal medya interneti fırsatlarından 12 ay sözlerine ayda 160 TL'ye faydalanabiliyor. Enfes Prime 40 tarifesini tercih eden müşteriler 12 ay sözlerine ayda 180 TL'ye; 2000 dakika, 250 SMS, 30 GB internet ve 10 GB sosyal medya interneti satın alabiliyor. Enfes Prime Limitsiz Sosyal Medya tarifesinde ise 2000 dakika, 250 SMS, 40 GB internet ve sınırsız sosyal medya internete 12 ay taahhüt ile ayda 230 TL'ye sahip olunabiliyor. Ayrıca tarifelere geçiş yapan müşterilere ilk ay 20 GB hediye internet veriliyor.

Ek olarak Türk Telekom Prime Enfes tarifeleri müşterileri; Türk Telekomlular ile sınırsız konuşma hakkının yanı sıra her ay Sil Süpür'den 5G internet, BİP, sınırsız WhatsApp ve Yaay kullanabiliyor.