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18 Mayıs 2023 Perşembe 12:08:00 - Güncelleme:18 Mayıs 2023 Perşembe 12:08:00

Türk savunma sanayisinde önemli satın alma

Kaynak: AA

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HAVELSAN, Türkiye'nin ilk milli silahlı dron sistemi Songar'ı geliştiren ve Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine kazandıran ASİSGUARD'a ortak oldu.

Türk savunma sanayisinde önemli bir satın almaya imza atıldı.

Komuta kontrol ve savunma teknolojileri, simülasyon, otonom ve platform yönetim teknolojileri, bilgi ve iletişim teknolojileri ile ülke güvenliği ve siber güvenlik alanlarında Türkiye'nin birçok yerli ve milli projesinde imzası olan savunma sanayinin öncü şirketlerinden HAVELSAN, savunma sanayisi ve teknolojinin farklı alanlarında faaliyet gösteren iştiraklerine bir yenisini ekledi.

Taraflar arasında bir süredir yürütülen görüşmeler sonunda ASİSGUARD'ın yüzde 49'luk hissesinin HAVELSAN'a devrine ilişkin sözleşme imzalandı.

ASİSGUARD, mühendislik kabiliyetleriyle elektro-optik görüş ve sınır güvenliği sistemleri, askeri araç elektroniği sistemleri, döner kanatlı silahlı/silahsız dron sistemleri, ekran sistem çözümleriyle milli ve yerli kritik çözümler geliştiriyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine giren ilk milli makineli tüfek ile atış stabilizasyonuna sahip silahlı dron sistemi Songar'ı üreten ASİSGUARD, Songar ile ihracat başarısı da yakaladı. ASİSGUARD, entegre ettiği farklı faydalı yüklerle Songar'a yeni yetenekler kazandırdı.

Şirket ayrıca 360 derece durumsal farkındalık projesiyle güvenlik güçleri tarafından kullanılan çok sayıda zırhlı araca çevresel görüş sistemleri entegre etti.

Bir süredir insansız kara aracı ve dijital birlik projeleri yürüten HAVELSAN, ASİSGUARD'ın dron ve elektro-optik çözümlerinden de yararlanıyordu.

İmzalanan hisse devri sözleşmesi sonrasında, HAVELSAN'ın ürün ve proje yelpazesinin farklılaşması ve genişlemesi, HAVELSAN ürün ve projelerinin yurt dışı pazarlarda daha esnek bir modelle pazarlama ve satışının yapılması hedefleniyor.

HAVELSAN'ın yurt içi ve yurt dışındaki marka gücüyle ASİSGUARD'ın yeni pazarlarda iş potansiyelinin artması da bekleniyor.

HAVELSAN Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Akif Nacar, konuya ilişkin değerlendirmesinde, her iki şirketin bazı projelerde bir süredir güzel bir sinerji ile mühendislik kabiliyetlerini birleştirdiklerini ve hisse devri sözleşmesinin imzalanmasında en çok bu birlikte iş yapma modelinin başarıyla sonuçlanmasının etkili olduğunu belirtti.

Etiketler : savunma sanayi havelsan milli silahlı dron sistemi songar asisguard türk silahlı kuvvetleri
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