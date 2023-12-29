Türk savunma sanayisi 2023'te ilklere imza attı

Türk savunma sanayisi bünyesinde yürütülen projelerle 2023 yılında bir dizi ilke imza atıldı.

Güvenlik güçlerinin ihtiyaçlarını yerli ve milli çözümlerle karşılamak, savunma sanayisindeki yurt dışı bağımlılığı en aza indirmek, yeni teknolojilerle muharebe sahasında sürpriz etkisi yaratmak için çaba harcayan Türk savunma sanayisi, yoğun bir yılı geride bıraktı.

Türk savunma sanayisi 2023'teki ilk teslimatı elektronik harp alanında gerçekleştirdi. Taşınabilir Elektronik Taarruz Sistemi Projesi kapsamında milli imkanlarla tasarlanıp üretilen MERTER Sırt Tipi Taktik Saha Elektronik Taarruz Sistemi'nin kabulleri tamamlanarak, güvenlik güçlerine ilk teslimatı yapıldı.

Yenilenen ve seri üretim aşamasına gelen "Yeni Altay Tankı"nın testler için Türk Silahlı Kuvvetlerine teslimi gerçekleştirildi.

Kara Kuvvetleri Komutanlığının en önemli ateş destek unsurlarından Yeni Nesil Fırtına Obüsü'nün teslimatlarına devam edildi.

Alanında önde gelen firmaların işbirliğiyle geliştirilen insansız kara aracı KAPGAN, sergilenmesinden kısa süre sonra araziye çıkıp ilk kez atış testi gerçekleştirdi.

Türk savunma sanayisi bünyesinde geliştirilen yerli motorlu ilk 8X8 askeri araç ARMA II, 6 bin kilometrelik sürüş testiyle seri üretime hazır hale getirildi.

Türk savunma sanayisinin dünyanın dört bir yanına ihraç ettiği zırhlı kara araçlarında yerli zırh çeliği kullanılmaya başlandı.

8x8 Tekerlekli Kurtarıcı Araç Projesi ile 8x8 Tekerlekli Konteyner Taşıyıcı Araç (DROPS) Projesi kapsamında ilk teslimat gerçekleştirildi.

YÖRÜK 4X4 taktik tekerlekli zırhlı araç, Türkiye'deki ilk görevine Cumhurbaşkanlığında başladı.

Türkiye'nin ilk ağır sınıf paletli insansız zırhlı aracı ALPAR tanıtıldı.

MİLLİ KANATLAR İLK KEZ GÖKYÜZÜYLE BULUŞTU

Ağır sınıf taarruz helikopteri ATAK-2, insansız savaş uçağı ANKA-3, insansız hava aracı Bayraktar TB3 ve Türkiye'nin ilk jet motorlu eğitim uçağı HÜRJET'in ilk uçuşları gerçekleştirildi.

Yerli ve milli ilk helikopter motoru TS1400, GÖKBEY helikopterini uçurdu.

T925 Genel Maksat Helikopteri ilk kez Paris Airshow'da sergilendi.

Milli muharip uçağa KAAN ismi verildi ve ilk uçuşuna hazırlık için yoğun bir çalışma yürütüldü.

İnsansız savaş uçağı Bayraktar KIZILELMA, TEKNOFEST 2023'te bir ilki gerçekleştirerek halka açık bir hava gösterisinde, insanlı jet uçağı SoloTürk ile yakın kol uçuşu yaptı.

Yerli ve milli ULAK 4,5G baz istasyonu, ANKA insansız hava aracına entegre edilerek ilk test uçuşu ile sesli ve görüntülü haberleşme gerçekleştirdi.

Kesintisiz uçuş, güvenli iletişim, GPS sinyalleri olmadan görev yapabilme yeteneğine sahip kablolu dron sistemleri güvenlik güçlerinin envanterine girdi.

HÜRJET, Türk Yıldızları ile tarihi uçuşa imza attı. Taarruz, eğitim gibi görevleri yanında akrobatik gösteri uçağı olarak da kullanılabilecek HÜRJET, ilk kez Türk Yıldızları ile uçuş gerçekleştirdi.

GÖKYÜZÜNDEKİ AVCILARA YENİ SİLAHLAR

Dünyada ilk kez bir SİHA'dan seyir füzesi atışı gerçekleştirildi. Bayraktar AKINCI, ÇAKIR füzesi ile hedefini tam isabetle vurdu.

Modern Mühimmat Tedarik Projesi kapsamında teslim edilecek GÖZDE mühimmatının ilk atışlı testleri, F-16 ve Bayraktar AKINCI platformlarından gerçekleştirildi.

Bayraktar AKINCI'nın ateşlediği KKS/ANS güdümlü İHA-230 füzesi, Karadeniz üzerinde 140 kilometre mesafedeki noktaya başarılı şekilde vurdu.

Baykar'ın milli ve özgün olarak geliştirdiği KEMANKEŞ mini akıllı seyir füzesi, Edirne Keşan'da icra edilen ilk atış testini başarıyla tamamladı.

Bayraktar AKINCI, milli olarak geliştirilen ve ilk kez bir insansız hava aracından atılan Hassas Güdüm Kiti (HGK) ile gerçekleştirdiği test atışında hedefi tam isabetle vurdu.

DELİ'ler, GÖZDE'ler göreve hazır

Kamikaze insansız hava aracı DELİ, harp başlığıyla yapılan atış testlerini başarıyla tamamlayarak göreve hazır hale getirildi.

ASELSAN ve TÜBİTAK SAGE ile ortak olarak geliştirilen GÖZDE güdüm kiti envantere girmeye başladı.

Türk savunma sanayisindeki yeteneklerin birleştirilmesiyle ortaya çıkan uçaktan atılabilir güdümlü akıllı dip mayını UÇA kamuoyuyla paylaşıldı.

Gökdoğan ve Bozdoğan füzelerinin F-16 uçakları PO-III konfigürasyonuna entegre edilmesi ile Göktuğ füzelerinin düşük ölçekli ilk üretim tedariklerinin gerçekleştirilmesine başlandı.

F-16 Blok-30 ÖZGÜR-2 ve F-16 Blok 40/50 ÖZGÜR-2 projelerine yönelik sözleşme imzalandı.

AYNI ANDA 3 MİLLİ FIRKATEYN ÜRETİMİ BAŞLADI

Dünyanın ilk silahlı insansız hava aracı gemisi ve Türkiye'nin en büyük askeri gemisi TCG ANADOLU, Türk donanmasının hizmetine sunuldu.

MİLGEM Projesi'nin devamı niteliğindeki İSTİF sınıfı fırkateynler kapsamında 3 yeni gemi için sözleşme imzalandı, inşa çalışmalarına başlandı.

Türkiye'nin denizlerdeki hak ve menfaatlerini etkin şekilde korumak amacıyla yürütülen Açık Deniz Karakol Gemisi Projesi kapsamında TCG AKHİSAR ve TCG KOÇHİSAR gemileri denize indirildi.

Deniz platformlarının ana silahları arasında yer alan 76/62 milimetre Milli Deniz Topu'nun ilk teslimatı Açık Deniz Karakol Gemisi için yapıldı.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığının ihtiyacını karşılayacak Zırhlı Amfibi Hücum Aracı (ZAHA) Projesi'nde ilk teslimat yapıldı.

Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine girecek ilk ULAQ SİDA, yerli motorlarla deniz testlerine başladı.

Türkiye'nin ilk yerli ve milli akıllı deniz dip mayını MALAMAN seri üretime hazır hale getirildi.

MİLLİ MOTORLAR SAHAYA ÇIKMAYA BAŞLADI

Türk mühendisleri tarafından tasarlanarak geliştirilen ve Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine girecek ilk seri üretim yerli ve milli kara aracı motoruna "TUNA" ismi verildi. İlk kez VURAN 4X4 araçlarına entegre edilen motorların ilk parti sevkiyatları tamamlandı.

Milli turbofan motoru TEI-TF6000'in ilk motor bütünü TEKNOFEST İzmir'de sergilendi.

TARİHİ İHRACAT BAŞARISI

Baykar, Suudi Arabistan'da Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en büyük savunma ve havacılık ihracatı sözleşmesine imza attı.

Geçen yıl 4,4 milyar dolarla ihracat rekoruna imza atan savunma ve havacılık sanayisi, bu yılın 11 ayında 4,8 milyar dolara ulaşarak rekor tazeledi.

Milli İHA'lara güç veren askeri turbodizel motoru PD170 ilk ihracat başarısına imza attı.

Bayraktar AKINCI, Türk savunma sanayisinin ihraç ettiği insansız hava araçlarına eklendi. Yıl içinde sözleşme imzalanan ülke sayısı 8'e ulaştı.

İnsansız hava aracı BAHA, ilk ihracat başarısını Afrika'da yakaladı.

Türk savunma sanayisi bünyesinde geliştirilen gözcü insansız hava aracı TOGAN ilk ihracat başarısına Afrika'da imza attı.

Milli vurucu insansız hava aracı ALPAGU'yu ilk tercih eden yurt dışında bir müşteri oldu.

MİLLİ HAVA SAVUNMA FÜZELERİNDE SERİ ÜRETİM BAŞLADI

SİPER Ürün-1 ve HİSAR sistemlerinin seri üretimi için sözleşme imzalandı.

SİPER Projesi kapsamında, SİPER Ürün-2 Sisteminin ilk atışlı test faaliyeti başarılı şekilde gerçekleştirildi.

Milli hava savunma füze sistemi HİSAR O+ yeni RF arayıcı başlıklı füzesi ile yakın ve uzak menzillerdeki hedefleri başarıyla imha etti.

Türkiye'nin yerli ve milli sonda roketi İğneada'da başarıyla fırlatılarak test edildi.

İNGİLTERE VE ALMANYA'DA ÖNEMLİ SATIN ALMALAR

Türk Hava Yolları ile Türk Havacılık Uzay Sanayii arasında imzalanan anlaşma kapsamında pilot eğitimlerinde kullanılması amacıyla yerli ve milli uçak üretilecek.

Dünyanın önde gelen hafif silah üreticilerinden CANiK, Birleşik Krallık'ın köklü savunma sanayisi şirketlerinden AEI Systems'ı satın aldı.

Nurol Teknoloji, Alman seramik ham madde üreticisi Industriekeramik Hochrhein'ın çoğunluk hissesini satın alarak ileri teknik seramik teknolojileri alanında önemli bir hamle yaptı.