Türk mühendislerin geliştirdiği yapay zeka tabanlı otomasyon ürünleri Almanya'da sergilendi

Frankfurt şehrinde Uluslararası Posta, Kargo, Kurye Endüstrileri Fuarı ve Konferansı'na katılan Türk otomasyon şirketleri, yapay zekayla verimlilik vizyonu kapsamında geliştirdikleri son model otomasyon teknolojilerini tanıttı.

Robotik parsel ayırma ve taşıma teknolojilerinin öne çıktığı fuarda, dünyanın değişik ülkelerinden otomasyon şirketleri yapay zeka tabanlı ürünlerini sergileme fırsatı buldu.

Fuarda, akıllı ve çevreye saygılı dağıtım vizyonu kapsamında gelecek dönemde karşımıza çıkacak başta elektrik olmak üzere alternatif yakıtlı araçlar ile veri analizi ve parsel izleme sistemleri de tanıtıldı.

Türkiye'nin otomasyon üreticileri fuarda yapay zeka destekli ürünleriyle dikkati çekmeye devam etti. Fuara Türkiye'den KargoPark, Rovenma, Beevision, Berrmak, Lodamaster, Innova Endüstriyel, Canovate, Pilotcar, ILOS teknoloji, Musoshi ve Öncü Konveyör katıldı. PTT AŞ Genel Müdürü Hakan Gülten de Türk şirketlerine destek vermek için fuara katılarak, şirket yetkilileriyle görüştü.

"TÜRKİYE'YE DAHA FAZLA KATMA DEĞER SAĞLAMAK İÇİN YURT DIŞI SATIŞ OPERASYONLARINA BAŞLADIK"



Kargopark Üst Yöneticisi (CEO) Erdal Özkan yaptığı açıklamada, lojistik firmaları için 2015 yılından beri Türkiye'de akıllı dolaplar ürettiklerini belirterek, Türkiye'ye daha fazla katma değer sağlamak için yurt dışı satış operasyonlarına başladıklarını ve bu kapsamda Frankfurt'ta fuara ilk kez katıldıklarını söyledi.

Ürettikleri akıllı kargo dolaplarının "evde bulunulmadığı zaman" kargo alamama sorununu sona erdirdiğini dile getiren Özkan, Türkiye'de 11 şehirde 150 noktada bu dolapları kurduklarını ifade etti.

Özkan, fuarda Türkiye'de üretilen akıllı dolapların müşterilerden yoğun ilgi gördüğünü ve fuarda ürünlerini sergilemekten mutlu olduklarını aktardı.

"GELECEK 5 YILDA İHRACAT HACMİNİ İKİ KATINA ÇIKARMAK HEDEFLİYORUZ"



Rovenma Üst Yöneticisi (CEO) Halim Sertbaş da Uluslararası Posta, Kargo ve Kurye Endüstrileri Fuarı'na 2017'den beri katıldıklarını belirtti.

Kargo dolaplarının e-ticaretle geliştikçe daha popüler hale geldiğini belirten Sertbaş, "Kargo dolapları dışardan basit metal kutular olarak gözükse de teknoloji seviyesi oldukça yüksek. Türkiye'nin yüksek teknoloji üretip ve bunu ihraç eden konuma gelmeye çalışmasında bu tip teknolojilerin çok büyük bir payı var." dedi.

Sertbaş, kargo dolaplarının 24 saat hizmet verdiğini ve karbon salınımının azaltmada etkisinin olduğuna işaret ederek, Türkiye'de ürettikleri bu dolapları Romanya, Slovakya ve Tunus'a sattıklarını ve bu fuarla yurt dışı satışlarını artırmayı hedeflediklerini anlattı.

Hacettepe Teknokent'te Ar-Ge'sini gerçekleştirdikleri kargo dolaplarının mekanik ve elektronik olarak tüm üretimini Türkiye'de yaptıklarını vurgulayan Sertbaş, hedeflerinin gelecek 5 yılda ihracat hacmini iki katına çıkarmak olduğunu sözlerine ekledi.

"5 YIL İÇİNDE DEPO OTOMASYONDA DÜNYADA LİDER OLACAĞIZ"



Beevision Üst Yöneticisi (CEO) Onur Andıç ise 5 yıldır söz konusu fuara katıldıklarını belirterek, fuarın dünyaya depo alanında otomasyon teknolojilerini tanıtmak için iyi bir fırsat olduğunu aktardı.

Depo otomasyon alanında uzmanlaşarak, ölçüm ve ayrıştırıcı cihazlar geliştirdiklerini aktaran Andıç, bu ürünlerin işlenen paketlerin boyutlarını, ağırlıklarını ölçerek, barkodları okuyarak kargo paketlerini istenilen hedeflere göre ayrıştırma yaptığını anlattı.

Andıç, otomasyon ürünlerinin yapay zeka destekli olduğunu ve ODTU Teknokent'te Ar-Ge yaparak geliştirdiklerini belirtti.

Onur Andıç, dünyanın özellikle depo alanında tam otomasyona doğru ilerlediğini anlatarak, "Hatta buna karanlık depolarda diyorlar. Ürünlerin depoya giriş anından çıkana kadar tam anlamıyla otonom bir şekilde işlenmesi, ayrıştırılması ve ölçülmesi bu yönde bir ilerleme var." diye konuştu.

Gelirlerinin yaklaşık yüzde 80'inin ihracat kaynaklı olduğunu belirten Andıç, ABD, İngiltere, Almanya ve Avustralya gibi ülkelere ihracat yaptıklarını anlattı.

Andıç, söz konusu fuara 2016'da ilk katıldıkları zaman Türkiye'den teknoloji ürünleri sergileyen tek şirket olduklarını ifade ederek, şöyle devam etti:

"Şu an bu fuarda otomasyon alanında en az 6 tane Türk şirketi var. Bu sektörde Türkiye'nin çok güzel ürünler ve teknolojiler ürettiğini gösteriyor. Buradaki firmalar ihracat alanında büyüyorlar. Bu çok güzel gelişme. Demek ki biz bu alanda bir ilerleme kaydetmişiz. Daha önceden sadece Almanya ya da Fransa menşeli ürünler görürken, şimdi hemen hemen eşit diyebiliriz."

Türkiye'de bazı firmaların otomasyon konusunda halen ithal ürünler kullanmaya eğilimli olduklarını belirten Onur Andıç, yerli üretimin daha verimli olduğunu ve kullanılmasına teşvik verilmesi gerektiğini vurguladı.

Andıç, "Beevision, 5 yıl içinde depo otomasyonda dünyada lider olacak." sözlerine ekledi.