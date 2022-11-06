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06 Kasım 2022 Pazar 10:30:00 - Güncelleme:06 Kasım 2022 Pazar 10:30:00

Türk İHA'ları modern savaşlarda oyun değiştirici oldu

Kaynak: Star Gazetesi

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Batı basını, 'Deniz İHA'sı' olarak nitelendirdiği Bayraktar TB3'ü mercek altına aldı. Türkiye'nin TCG ANADOLU'da görev yapacak Bayraktar TB3'ü yakında havalandıracağı belirtildi.

Türk savunma sanayisini yakından takip eden Batı basını, Türkiye'nin Bayraktar TB3'ü çok yakında havalandıracağını yazdı. Haberde Bayraktar TB3, "Deniz İHA'sı" diye nitelendirildi.

Bayraktar TB3'e güç verecek TEI tarafından üretilen yerli PD170 motorların Baykar'a teslim edildiği belirtildi.

TEI Genel Müdürü Prof. Dr. Mahmut Faruk Akşit'in açıklamalarına haberde yer verildi.

TCG ANADOLU'DA GÖREV YAPACAK BAYRAKTAR TB3 BATININ TAKİBİNDE

Bayraktar TB3 SİHA'nın TCG ANADOLU Amfibi Hücum Gemisi'nde görev alacağı vurgulanırken ilk uçuşun 2022 yılı sonunda yapılacağı ifade edildi.

Türkiye'nin TCG ANADOLU'yu İHA üssü olarak kullanmayı amaçladığını belirten Batı basını, "Ne de olsa Ankara, silahlı insansız hava araçları tasarlama, geliştirme ve yerleştirme yeteneğini etkili bir şekilde gösterdi. Türkiye sadece yeni gemisi için TB3 üretmekle yetinmiyor. TB2'de yaptığı gibi bu İHA'ları da diğer ülkelere ihraç etmeyi hedefliyor. Uzmanlar, TB3'ün başlangıçta TB2'nin dünya çapındaki operasyonel başarısından yararlanacağını tahmin ediyor. Sonuç olarak, Türkiye İHA ihracat pazarında zaten güçlü bir oyuncu olarak ortaya çıktı" değerlendirmesinde bulundu.

Haberde ayrıca İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace'nın "Türk İHA'ları modern savaşlarda oyun değiştirici oldu" sözlerine de yer verildi.

Etiketler : prof. Dr. Mahmut Faruk Akşi TCG ANADOLU Bayraktar TB3
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