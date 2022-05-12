TUSAŞ gümbür gümbür geliyor

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12 Mayıs 2022 Perşembe 20:00:00 - Güncelleme:12 Mayıs 2022 Perşembe 20:00:00

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii patent başvurularında öncülük ediyor

Kaynak: AA

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Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ), patent başvurularında Türkiye şampiyonu oldu.

Şirketin açıklamasına göre, Patent Cooperation Treaty'ye (PCT) yapılan uluslararası patent başvurularında TUSAŞ, yılın ilk çeyreğinde Türkiye'ye liderlik etti.

Bu yıl itibarıyla ulusal 175, uluslararası 87 başvuru gerçekleştiren TUSAŞ'ın, toplam faydalı model başvuru sayısı ise 78 oldu. Ulusal, uluslararası ve faydalı model başvurularının 232'si son 3 yılda gerçekleştirildi.

Önceki yıllarda sırasıyla WIPO En İyi Yerli Buluş Ödülü, Sertaç Köksaldı Fikri Mülkiyet Hakları Başarı Ödülü, ISIF'19 GRAND PRIX ve IFIA GRAND PRIX ödüllerini alan TUSAŞ, patent başvurularını ve niteliğini artıracak çalışmalar gerçekleştiriyor.

TUSAŞ, Anka'da kullanılan hava veri, uçuş bilgisayarı, navigasyon ve iniş sistemleri, "Şimşek'in termal iz artırıcı sistemi", Hürkuş ve Hürjet uçaklarında uçuş kontrol düzenekleri, uçak yapısal parçalarını üretmek için nano malzeme, kompozit ve eklemeli imalat üretim yöntemleriyle ilgili patent ve patent başvurularına sahip.

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil, şu ifadeleri kullandı:

"Patent başvurularımızda her yıl bir önceki yıla göre önemli artış bulunuyor. Patentler şirketlerin mevcut çalışmaları ile şirketlerin önümüzdeki 10-20 yıl için yatırım yapacağı alanlarla ilgili en gerçekçi göstergeler. Patent mühendisliğini bu kapsamda doğru kullanan şirketler diğerlerine göre oldukça öne çıkıyor. Patentler, şirket için direkt ve dolaylı ticari gelirlerdir. Günümüzde şirketlerin gelirlerinin büyük bir kısmını patent, faydalı model ve marka gibi maddi olmayan varlıklar oluşturmaya başladı. Patentler bu nedenle geleceğe yatırım olarak değerlendirilebilecek çok önemli finansal kaynaklar olarak görülmelidir."

Etiketler : tusaş patent havacılık
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