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30 Haziran 2024 Pazar 13:00:00 - Güncelleme:30 Haziran 2024 Pazar 13:00:00

Türk ekip bilim seferinde... İklim değişikliğini inceleyecekler

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Norveç'e ulaşan 4. Ulusal Arktik Bilimsel Araştırma Seferi ekibi, 11 kişiden oluşan bilim heyeti ile bir ay boyunca Arktik Okyanusu'nda küresel iklim değişikliğinin nedenlerini ve etkilerini araştıracak.

4. Ulusal Arktik Bilimsel Araştırma Seferi ekibi, İstanbul'dan başlayan yolculuğun ardından Norveç'in Tromso şehrine ulaştı.

11 kişiden oluşan bilim heyeti, Polar Xplorer isimli gemiyle, bir ay boyunca Arktik Okyanusu'nda 24 ayrı noktada 16 proje için bilimsel örnekleme ve çalışmalar gerçekleştirecek.

Bilim insanları kutup bölgelerinde hızlı sonuçların gözlemlendiği alanlarda küresel iklim değişikliğinin nedenlerini ve etkilerini araştıracak.

Güney Kutbu'ndan elde edilen deniz örneklemelerini Arktik Okyanusu'nda da gerçekleştirerek iki kutup bölgesi arasındaki benzer yahut farklılıkları da gözlemleyebilecek.

Etiketler : ulusal arktik bilimsel araştırma seferi arktik okyanusu iklim değişikliği araştırma
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