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18 Şubat 2024 Pazar 15:54:00 - Güncelleme:18 Şubat 2024 Pazar 15:54:00

Turizm Teknolojileri Yarışması, TEKNOFEST'te

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TEKNOFEST'te Türkiye'nin en büyük para ödüllü teknoloji yarışmalarına başvurular devam ediyor. Büyük ilgi gören yarışmalardan biri olan Turizm Teknolojileri Yarışmasında turizm alanında fark yaratacak, yeni fikirlerin çıkış noktası olacak projeler mücadele edecek. Turizm Teknolojileri Yarışmasında katılımcılardan zengin kültür, turizm imkânlarını ve faaliyetlerini akıllı, yenilikçi bilgi teknolojilerinden faydalanarak tanıtacakları çalışmalar bekleniyor.

Dünyanın en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST'te Türkiye'nin en büyük para ödüllü teknoloji yarışmalarına başvurular devam ediyor. Yine bu yıl büyük ilgi gören yarışmalardan biri olan Turizm Teknolojileri Yarışmasında turizm alanında fark yaratacak, yeni fikirlerin çıkış noktası olacak projeler mücadele edecek. T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı yürütücülüğünde düzenlenen Turizm Teknolojileri Yarışmasında katılımcılardan zengin kültür, turizm imkânlarını ve faaliyetlerini akıllı, yenilikçi bilgi teknolojilerinden faydalanarak tanıtacakları çalışmalar bekleniyor.

Turizm sektörü için değeri yüksek projeler TEKNOFEST'ten çıkacak

Turizm Teknolojileri Yarışması kapsamında, yarışmacı adaylarından turizm ve kültür alanlarında teknoloji entegrasyonu ile öğrenilmesini, tanıtımını veya sahip olunan değerlerin farkındalığının artırılmasını, bu alanlarda kullanılan yöntem ve metodların geliştirilmesini sağlayacak ürünler hazırlamaları bekleniyor. Yarışmaya mobil yazılımlar, web yazılımları, prototip, eğitsel oyun, eğitsel simülasyon gibi yazılım odaklı projeler kabul edilirken sekiz farklı tema sunuluyor.

Proje Temaları;

* Tarihi Yapıların ya da Alanların Zaman İçerisinde Geçirdiği Değişimlerin Ziyaretçilere Gösterilmesi

* Güvenli ve Akıllı Otelcilik

* Kültür ve Turizm ile İlgili Artırılmış Gerçeklik Uygulamaları

* Turistlerin Seyahat Süreçlerini Kolaylaştırıcı Teknolojik Mikro Uygulamalar

* Ülkemize Gelen Turist Sayısını Ölçecek/Tahmin Edecek Uygulamalar

* Sürdürülebilir Turizm Kapsamında Geliştirebilecek Her Türlü Uygulama

* Ülkemizi Ziyaret Eden Turistlerin Memnuniyetinin Ölçülmesine Yönelik Yazılım/Uygulamalar

* GoTurkiye Web Sitesi Geliştirmeleri

Başvuruların 20 Şubat 2024 tarihine kadar devam ettiği yarışmaya Türkiye ve yurt dışında öğrenim gören, lise, üniversite, yüksek lisans ve doktora öğrencileri katılabiliyor. Lise ve üniversite öğrencilerinin iki ayrı kategoride değerlendirildiği Turizm Teknolojileri Yarışmasında lise seviyesinde birincilik ödülü 50.000 TL, ikincilik ödülü 40.000 TL, üçüncülük ödülü ise 30.000 TL'lik para ödülünden oluşuyor. Üniversite ve üzeri seviyede takımlarda da birincileri 60.000 TL, ikincileri 50.000 TL ve üçüncüleri 40.000 TL değerinde para ödülü bekliyor.

www.teknofest.org

Etiketler : turizm teknolojileri yarışması teknofest havacılık uzay ve teknoloji festivali kültür ve turizm bakanlığı
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