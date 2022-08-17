TÜBİTAK'ın 2022 yılı 'Gökyüzü Gözlem Etkinlikleri'nin finali Antalya'da başlıyor

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bilim ve Teknik dergisi tarafından ilk kez 1998'de Antalya-Saklıkent'te düzenlenen Gökyüzü Gözlem Etkinliği, bu yıl Sanayi ve Teknoloji, Gençlik ve Spor, Kültür ve Turizm bakanlıkları tarafından, Antalya Valiliği, Akdeniz Üniversitesi, Kepez Belediyesi ile Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansının (TGA) katkılarıyla TÜBİTAK'ın koordinasyonunda gerçekleştirilecek.

Astronomi meraklıları, 2 bin 500 metre yükseklikte bulunan Saklıkent'teki TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi'nde Türkiye'nin gözle inceleme yapılabilen en büyük teleskobuyla uzmanlar eşliğinde gökyüzünü inceleme fırsatı bulacak.

Yarın başlayacak etkinliğin açılışı, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın yanı sıra Antalya Valisi Ersin Yazıcı, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü ile katkı sağlayan kurumların temsilcileri ve davetlilerin katılımıyla yapılacak.

GENÇLER BÜYÜK İLGİ GÖSTERDİ



Milli Uzay Programı vizyonuyla gençlerin uzaya ilgisinin artırılmasının amaçlandığı Antalya Gözlem Etkinliği'ne astronomi meraklıları büyük ilgi gösterdi. Etkinliğe Türkiye'nin dört bir yanından başvuran 3 bin 500 kişi arasından 750 kişi kurayla belirlendi. Başvuranların çoğunluğunun 20-40 yaşında olması dikkati çekerken aileler ve kadınların gökyüzü gözlem etkinliklerine ilgisi Antalya'da da devam etti. Başvurusu alınanların en küçüğü 1 yaşında, en yaşlısı ise 72 yaşında olarak kayıtlara geçti. Antalya, İstanbul, Ankara, Diyarbakır, Konya ve İzmir başvuru sıralamasında öne çıkarken, toplam 76 ilden etkinliğe katılım için başvuru yapıldı.

Etkinliğe katılacak astronomi tutkunları da çadırlarını kurarak teleskop ve çıplak gözle gökyüzünü gözlemleyecek.

Kepez Belediyesinin "Çadırını al sen de gel" sloganıyla davette bulunduğu etkinlik, ikinci gününden sonra halka açık gerçekleştirilecek.

Her yaş grubundan astronomi meraklılarının katılacağı etkinlik boyunca seminerler, yarışmalar, gökbilimle ilgili birçok faaliyet düzenlenecek.

Gözlem etkinliği süresince açık alanda gece-gündüz saatlerinde çeşitli atölye çalışmaları, teleskopla gözlemler, deneyler dahil farklı etkinlikler yapılacak. Katılımcılar bu etkinliklere, yanlarında getirdikleri fotoğraf makinesi, teleskop, kamera, dizüstü bilgisayar gibi ekipmanlarla katılabilecek.

Gece ise katılımcılar çıplak gözle binlerce yıldızın görülebildiği bir ortamda uzman astronomlar ve profesyonel teleskoplar eşliğinde gökyüzünü gözlemleyecek, yıldızları, galaksileri, nebulaları tanıyacak.

Etkinlik boyunca bilim insanları, öte gezegenler, uydu teknolojileri, ay misyonu ve roket çalışmaları, yere yakın geçiş yapan asteroitler, yıldız örtülmeleri gibi farklı başlıklarda katılımcılara birbirinden ilginç sunumlar yapacak.

GÖK TAŞI YAĞMURLARI İZLENECEK



14 Temmuz'da başlayıp 1 Eylül'e kadar sürmesi beklenen ve halk arasında "yıldız kayması" olarak bilinen gök taşı veya meteor yağmurları ve Perseid (Perse) gök taşı yağmuru, yaz mevsimine denk gelmesi nedeniyle ışık kirliliğinin az olduğu yüksek rakımlı alanlarda daha rahat izlenecek.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı öncülüğünde Anadolu'nun farklı şehirlerine yayılan ve her yaştan gökyüzü meraklısını bir araya getiren gözlem etkinlikleri Antalya'da 18-21 Ağustos'ta yapılacak finalle sona ermiş olacak. Bu yıl Diyarbakır, Van ve Erzurum'da söz konusu etkinlikler gerçekleştirilmişti.