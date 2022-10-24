VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Türk Kızılayı seyyar kan bağış noktaları için kentlerdeki yöneticilerden anlayış bekliyor
İnsansız kara aracı Barkan'ın ihracına hız verildi
TÜBİTAK, SAHA Expo'da yüksek teknolojileriyle boy gösterecek
AB, akıllı telefonlara tek tip şarj girişi şartı getirdi
İstanbulspor'da teknik direktör Osman Zeki Korkmaz görevinden ayrıldı
Azerbaycan Rusya'ya nota verdi
Kayseri'de 8 milyon yolcu kapasiteli havalimanı inşaatında çalışmalar sürüyor
Almanya'da iklim aktivistleri Monet'in tablosuna patates püresi fırlattı
Kocaeli'de sanayi tesisinde çıkan yangına müdahale ediliyor
Suriye'nin kuzeyinde 6 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Yuan, dolar karşısında tarihi düşük seviyeye geriledi
Amik Ovası'nı suya doyuracak projede çalışmalar sürüyor
Borsa 4.000 puanın üzerini gördü
İngiltere'de Hint kökenli Rishi Sunak etnik azınlıktan gelen ilk başbakan oldu
Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinin ilk etabının temelleri yarın atılacak
Aliyev'den, 'Gürcistan, Azerbaycan ve Ermenistan'ın üçlü istişare formatı' açıklaması
Japonya, Haiti'deki Büyükelçiliğini, güvenlik sebebiyle geçici olarak kapattı
Rusya: Ukrayna'nın kirli bomba kullanması ile ilgili provokasyonu engelleyeceğiz
Bakan Akar: Ukrayna'da bir an önce akan kanın durdurulması önemli
Yolcu beraberinde yurt dışından getirilen telefonlara sıkı takip
Avrupa'da doğal gaz fiyatı ılımlı hava koşullarıyla yüzde 13,5 geriledi
Bakanlar Nebati ve Kirişci maden patlamasında yaralanan işçilerin ailelerini hastanede ziyaret etti
İngiltere'nin yeni Başbakanı belli oldu
İsrail Savunma Bakanı, Ukraynalı mevkidaşına "Kiev'e silah vermeyeceklerini" söyledi
24 Ekim 2022 Pazartesi 17:35:00 - Güncelleme:24 Ekim 2022 Pazartesi 17:35:00

TÜBİTAK, SAHA Expo'da yüksek teknolojileriyle boy gösterecek

Kaynak: AA

ABONE OL

TÜBİTAK, savunma, havacılık ve uzay sanayisinin ihtiyaç duyduğu mühimmat ve sistemlerdeki kabiliyetlerini, SAHA Expo'da sergileyecek.

TÜBİTAK, savunma, havacılık ve uzay sanayisinin ihtiyaç duyduğu mühimmat ve sistemlerdeki kabiliyetlerini, SAHA Expo'da sergileyecek.

TÜBİTAK, SAHA İstanbul tarafından düzenlenen ve yarın başlayacak SAHA Expo'da yerli, milli imkanlarla geliştirdiği yüksek teknoloji ürün ve sistemleriyle yer alacak.

Fuarda, Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi tarafından geliştirilen Deniz Kuvvetleri Komutanlığı bünyesindeki "Preveze Sınıfı Denizaltıların Savaş Yönetim Sistemi"nin milli imkanlar ile modernize edilmesi projesi "Milli Üretim Entegre Savaş Yönetim Sistemi (MÜREN)" tanıtılacak.

Hızlı kurulumla kolay kullanım sağlayan ve 8 AA pil ile 8 saat çalışabilen 1,5 kilogramlık ağırlığıyla en hafif katlanabilir metal dedektörü olan "OZAN" ile Milli Muharip Uçak Programı kapsamında gerçekleştirilen Bütünleşik İşlemci Ünitesi Projesi de fuarda sergilenecek.

Askeri, kamu, özel tesis, sınır güvenliği, petrol, doğal gaz ve su boru hatlarının güvenliğini sağlayabilen, 50 kilometreye kadar gerçek zamanlı algılama gerçekleştirebilen Fiber Optik Tabanlı Akustik Sensör (FOTAS) de sergilenen ürünler arasında yer alacak.

TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi (MAM), fuar katılımcılarına, İçme Suyunda Kimyasal Harp Maddeleri Tespit Sistemi, Kimyasal Harp Maddeleri Belirleme Cihazı, Yakıt Pilli Şarj Sistemi, Karbondioksit Tutucu Kalipatron, Plastik Bağlı Patlayıcılar gibi ürünlerini tanıtacak.

MÜHİMMAT SİSTEMLERİ SERGİLENECEK

Fuarda Türkiye'nin savunma sanayisindeki en önemli tasarım ofisi ve AR-GE merkezlerinden Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu TÜBİTAK Savunma Sanayii Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü (SAGE) de mühimmat teknolojilerindeki kabiliyetleriyle boy gösterecek.

Taktik güdümlü mühimmat ihtiyacı için harp başlığı, menzil ve güdüm yöntemi açısından modüler, düşük maliyetli, çoklu kullanıma uygun, düşük yan hasar ve yüksek vuruş hassasiyeti olan mühimmat ailesi "Kuzgun", serbest düşüş, "At-Unut, Hava-Yer" mühimmat sınıfında, sahip olduğu özellikler ve ürün yelpazesiyle çok çeşitli insanlı/insansız hava platformlarında kullanılabilir yeni silah sistemi "Kayı" fuarda yer alacak.

Fuarda, SAGE'nin geliştirdiği insansız hava araçlarına taarruz yeteneği kazandırarak, asimetrik savaş ortamında dost unsurlarını tehlikeye atmadan etkin savunma sağlayan "Bozok" ve güdüm kitleri "Gökçe" ile "KGK-SİHA-82" de sergilenecek.

UZAYDAKİ KABİLİYETLER ANLATILACAK

Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi (ULAKBİM) tarafından geliştirilen, Pardus 21, Ahtapot Bütünleşik Siber Güvenlik Sistemi, Liderahenk Merkezi Yönetim Sistemi, Engerek Kimlik Yönetim Sistemi de fuarda tanıtılacak.

TÜBİTAK Uzay Teknolojileri Araştırma Enstitüsü, Türkiye'nin ilk yerli ve milli yer gözlem uydusu "RASAT", "GÖKTÜRK 2", ilk yerli ve milli metrealtı çözünürlüğe sahip yer gözlem uydusu "İMECE" ve ilk yerli ve milli haberleşme uydusu olacak TÜRKSAT 6A'yı sergileyecek.

TÜBİTAK ayrıca, Türkiye Uzay Ajansı, SAHA İstanbul ve bazı şirketlerle iş birliği anlaşmalarına imza atacak. TÜBİTAK'tan uzmanlar, gerçekleştirecekleri sunumlarda, çeşitli ürün ve sistemler hakkında bilgi verecek.

Etiketler : tübitak saha expo savunma sanayii
Dürüst erkek olsun

Dürüst erkek olsun
Evlat edinme isteği

Evlat edinme isteği
Ulusalda 'Güzel Günler'

Ulusalda 'Güzel Günler'
Hafsanur ile yemek yapıyoruz

Hafsanur ile yemek yapıyoruz
Ailece karavanla Türkiye tatili

Ailece karavanla Türkiye tatili
Hülya soruları kaçırdı

Hülya soruları kaçırdı
Aylık gelirim 30 bin TL

Aylık gelirim 30 bin TL
Miniklerin gözünden sanat

Miniklerin gözünden sanat
Sektörde jön eksikliği var

Sektörde jön eksikliği var

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX