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30 Mart 2023 Perşembe 15:45:00 - Güncelleme:30 Mart 2023 Perşembe 15:45:00

TÜBİTAK Başkanı Mandal: Konferansın en önemli amacı, bulguların ilgili tüm kurumlarımızla birlikte değerlendirilmesi

Kaynak: AA

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TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, "Bilim temelli yaklaşımlar, bilim temelli doğru bulgularla, tespitlerle gerçekleşecektir. Dolayısıyla konferansın en önemli amacı, bu bulguların ilgili tüm kurumlarımızla birlikte değerlendirilmesi." dedi.

TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, TÜBİTAK tarafından "Bilimle Birlikte Başaracağız" sloganıyla çevrim içi düzenlenen "Deprem Araştırmaları Sanal Konferansı"nın açılışında konuştu.

Kısa ve uzun vadedeki risklere bakıldığında doğal afetlerin ve hava koşullarının etkilerinin ön plana çıktığını ifade eden Mandal, Türkiye'nin de bu konulardan etkilenen bir coğrafyada yer aldığını söyledi.

Mandal, gelecekte tüm dünyanın afetleri sıklıkla yaşayacağına dikkati çekerek, "Bunların birbiri arasındaki ilişkiler ve bunlara bilimsel çözümler oluşturma noktası en kritik başlık. Afetlerin ekonomik, sosyolojik ve psikolojik anlamda olumsuz etkileri olabilir. Bu sürece daha dirençli hazırlanabilmek için bilim temelli yaklaşımlara ihtiyaç var. Bilim temelli yaklaşımlar, bilim temelli doğru bulgularla, tespitlerle gerçekleşecektir. Dolayısıyla konferansın en önemli amacı, bu bulguların ilgili tüm kurumlarımızla birlikte değerlendirilmesi." diye konuştu.

Deprem ve sel gibi durumlarda bilgi üreten kurumların bir araya gelmesini sağlamak için çalıştıklarını vurgulayan Mandal, gelecekte oluşabilecek sıkıntılar için yenilikçi bilgi üretim yöntemine ve insan kaynağının geliştirilmesine ihtiyaç olduğunu bildirdi.

Mandal, TÜBİTAK'ın depreme yönelik araştırmalarını artırdığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Uluslararası işbirlikleri çok kıymetli. Bunun yanı sıra, yapılan çalışmaların görünürlük açısından yayınlara dönüştürülmesi, gençlerimizin bu konuda yetiştirilmesi, belediyelerimizle olan işbirlikleri ve açılan deprem özel çağrısı, özellikle İzmir Depremi sonrası gündemimizde olan başlıklarımızdı. Bakıldığı zaman yaklaşım noktamız bir projeyi desteklemekten daha çok çözüm üretebilmesi."

ORTAK VERİ TABANI HAZIRLANIYOR

Konferansta yer alan çalışmalarda sosyal ve beşeri bilimlerle ilgili projelerin de bulunduğuna işaret eden Mandal, deprem bölgesindeki sanayicilere, üniversitelere ve gençlere yönelik özel destek programlarının da başlatıldığını anlattı.

Mandal, elde edilen tüm verilerin ortak bir veri tabanında toplanacağı bilgisini vererek, "Bu veri tabanı 35 bin görselden oluşuyor. 12 bin yerli harita buraya entegre edildi. Veri olmadan bilim üretmek mümkün değil. O verilerin de bir tabanda ara yüzle buluşması lazım. Dolayısıyla bu da buna önemli bir vesile sağladı." ifadelerini kullandı.

Ülkedeki fay hatlarının güncellenmesi için de bir çalışma başlattıklarını belirten Mandal, bunların Türkiye Ulusal Risk Kalkanı Modeli Programı'na katkı sağlayacağını sözlerine ekledi.

TÜBİTAK Deprem Araştırmaları Sanal Konferansı, bilim insanlarının katılımıyla gün boyu devam edecek. Oturumlar TÜBİTAK YouTube hesabından anlık takip edilebiliyor.

Etiketler : tübitak hasan mandal konferans deprem bilim

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