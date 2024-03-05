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TÜBA-TEKNOFEST Doktora Bilim Ödülleri Yarışması için başvurular devam ediyor
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05 Mart 2024 Salı 13:10:00 - Güncelleme:05 Mart 2024 Salı 13:10:00

TÜBA-TEKNOFEST Doktora Bilim Ödülleri Yarışması için başvurular devam ediyor

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TÜBA-TEKNOFEST Doktora Bilim Ödülleri için başvurular 15 Mart tarihine kadar devam ediyor.

TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali kapsamında Türkiye Bilimler Akademisi yürütücülüğünde düzenlenen TÜBA-TEKNOFEST Doktora Bilim Ödülleri için başvurular 15 Mart tarihine kadar devam ediyor.

TÜBA tarafından her yıl açıklanan tematik program ile ilgili konu başlıklarını içeren YÖK doktora tezi yazarları bireysel olarak teknoloji ve tasarım, bilgi ve iletişim teknolojileri, eğitim, sağlık, tarım ve ekoloji teknolojileri ve biyoteknoloji alanlarında, ayrıca uluslararası ilişkiler, kalkınma politikaları, eğitim yaklaşımları ve güvenlik politikaları konularını içeren sosyal bilimler alanlarında başvuruda bulunabiliyor. Başvurular dijital olarak yapılıyor.

Ülkemiz kaynaklı yazılmış doktora tezlerini teşvik etmek, desteklemek ve ödüllendirmek amacıyla düzenlenen TÜBA-TEKNOFEST Doktora Bilim Ödülleri Yarışmasına farklı konularda katılım sağlanabiliyor.

Teknoloji ve Tasarım kapsamında; Yapay Zeka, Makine Öğrenmesi, Otonom Sistemler, Robotik ve Mekatronik Sistemler, Modelleme ve Simülasyon Teknolojileri, Enerji, Hibrit ve Elektrikli Araç Teknolojileri, Hava, Uzay ve İnsansız Sualtı Sistemlerine Yönelik Teknolojiler içerikleri yer alırken, Bilgi ve İletişim Teknolojileri (Siber Güvenlik ve Kriptoloji dahil) de yarışma dahilinde başvuru yapılabilen konular arasında yer alıyor.

Yine ek olarak Eğitim, Sağlık, Tarım ve Ekoloji Teknolojileri, Biyoteknoloji ve Milli Teknoloji Hamlesi'nin Uluslararası İlişkiler, Kalkınma Politikaları, Eğitim Yaklaşımları, Güvenlik Politikaları da gençlerin yarışmaya katılabilecekleri içerikler arasında bulunuyor.

Doktora tezlerinin bilimsel değerlendirme süreçleriyle değerlendirileceği ödül programında birinci olan tez yazarına 75 bin TL, ikinciye 60 bin TL, üçüncüye ise 50 bin TL ödül veriliyor. Son başvuru tarihi 15 Mart 2024 olan yarışma için sen de www.teknofest.org adresine gir ve hemen katıl.

Etiketler : teknofest havacılık uzay ve teknoloji festivali türkiye bilimler akademisi tüba teknofest doktora bilim ödülleri
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