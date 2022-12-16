VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Türkiye'nin ilk havadan karaya süpersonik füzesinden hedefe isabet
Oktay'dan 'İmamoğlu' açıklaması: Yanlış varsa düzeltileceği yer yargıdır
Meslek liseliler 300 yıllık baskı tekniğini yeniden canlandırıyor
Konut fiyatlarında yıllık artış hız kesti
'Aile Okulu' projesiyle 1 milyon aileye ulaşıldı
GSB burs ve öğrenim kredisi başvuru sonuçları açıklandı
Bakan Soylu: Dünyada gıda krizi oldu, Başkan Erdoğan çözdü
Yemen'de mayın patladı: 2'si çocuk 3 kişi öldü
Netanyahu: Suudi Arabistan ile tam diplomatik ilişkiler kurmayı umuyoruz
Bakan Akar'dan Kuzey Deniz Saha Komutanlığı'na ziyaret
Çin: ABD ihracat kontrollerini kötüye kullanıyor
Bakan Çavuşoğlu Antalya'da inceleme yaptı: Çiftçimize gerekli desteği vereceğiz
Hırvatistan Meclisi'nden Ukraynalı askerlerin ülkede eğitim görmesine ret
Japonya Başbakanı: Karşı saldırı kapasitesi edinmek füze saldırılarına karşı zaruri
Gümüşhane'de zehir tacirlerine Jandarma darbesi
Bakan Koca: İlaç sorununun çözümü için ikinci adımı attık!
AB, Rusya'ya yeni yaptırım paketini onayladı
İstanbul'da kız çocuğunun cinsel istismarı iddiasına ilişkin davada yaş tespit raporuna ulaşıldı
Uzman ve başöğretmenlik sınavı için kesin sonuçlar açıklandı
Türk savaş uçakları Ege'de eğitim uçuşu yaptı
Antalya'da bulunan çift başlı kaplumbağa yavrusu korumaya alındı
TEKNOFEST'ten başvuru süreci devam eden yarışmalara davet
Bakan Kirişci 713,8 milyon liralık destek ödemesinin bugün yapılacağını duyurdu
Şişli'de başörtülü akademisyene saldırdığı gerekçesiyle yargılanan sanığa hapis cezası
16 Aralık 2022 Cuma 22:35:00 - Güncelleme:16 Aralık 2022 Cuma 22:35:00

Türkiye'nin ilk havadan karaya süpersonik füzesinden hedefe isabet

Kaynak: TRT Haber

ABONE OL

Baykar'a ait Akıncı TİHA'dan ateşlenen ve Roketsan tarafından üretilen, Türkiye'nin ilk havadan karaya süpersonik füzesi olan TRG-230-iHA ile 100 kilometre üzerindeki hedef tam isabetle vuruldu.

Roketsan'ın Twitter hesabından, TRG-230-İHA füzesinin atışına ilişkin paylaşım yapıldı.

Bayraktar'ın Akıncı TİHA'sından ilk atışı yapılan ve Türkiye'nin ilk havadan karaya süpersonik füzesi olan #TRG230IHA ile 100 kilometre üzerindeki hedefin tam isabetle vurulduğu bildirilen paylaşımda, "Milli mühendislik kabiliyetlerimizle sınırları aşmaya devam ediyoruz" ifadesi kullanıldı.

Çorlu'da Baykar Tesislerinden havalanan AKINCI TİHA, Sinop açıklarında 25 bin feet irtifadan TRG-230-İHA füzesini ateşlendi. Böylece TİHA'dan bırakıldıktan sonra havada otonom ateşlenme yeteneği ile süpersonik hızda, kritik hedeflere kısa sürede etki etme kabiliyet SİHA'lara kazandırıldı.

Etkili menzili 20 kilometre ile 150 kilometre arası olan TRG-230-İHA füzesi, hedefe nokta vuruş hassasiyetiyle ulaşıyor.

Gerçekleştirilen atış, Türkiye'de havadan karaya atılan ilk balistik süpersonik füze olma özelliğini taşıyor.

Etiketler : Roketsan Baykar TİHA akıncı
Emre Altuğ: Çocuklarım için çok proje reddettim

Emre Altuğ: Çocuklarım için çok proje reddettim
Duy Beni'nin Bahar'ı Ege Kökenli yeniden üniversiteli

Duy Beni'nin Bahar'ı Ege Kökenli yeniden üniversiteli
Kırmızılı Hande

Kırmızılı Hande
Trafik kazası geçirdi

Trafik kazası geçirdi
Hayali kafe açmak

Hayali kafe açmak
Ayça'yla bir ilişkimiz yok

Ayça'yla bir ilişkimiz yok
Acısını sahnede paylaştı

Acısını sahnede paylaştı
"Karakterle bağ kurmalıyım"

"Karakterle bağ kurmalıyım"
Yeni yılda sahnede

Yeni yılda sahnede

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX