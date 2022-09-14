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14 Eylül 2022 Çarşamba 18:45:00 - Güncelleme:14 Eylül 2022 Çarşamba 18:45:00

TOGG'un zorlu kış testleri sürüyor

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Türkiye'nin yerli otomobili Togg, zorlu kış şartları altında yapılan testlerini sürdürmek için Turkish Cargo ile Arjantin'in Güney Kutbu'na en yakın kenti Ushuaia'ya taşındı.

Togg'un resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Karda, kışta, çamurda, gerekirse dünyanın öbür ucunda sözümüzün arkasındayız. Togg Akıllı Cihazımızı Güney Kutbu'na en yakın noktaya, kış testlerinin devamı için Arjantin'in Ushuaia kentindeki akredite test merkezine Turkish Cargo ile taşıdık" ifadeleri kullanıldı.

Öte yandan, paylaşımda, testlere ilişkin görüntülere de yer verildi.

Etiketler : Arjantin Elektrikli Araç TOGG
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