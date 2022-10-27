VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Eski kocası dehşeti yaşatmıştı! Suç duyurusunda bulundu
AB ve Orta Asya liderleri ilk kez bir arada
İçişleri Bakanlığından, Ayvalık Belediyesi ile belediye iştiraki şirket hakkında soruşturma
ECB Başkanı Lagarde: Yüksek enflasyon, harcamalara ve üretime zarar veriyor
Fatih Sultan Mehmet madalyonu 38 bin sterline satıldı
Başkan Erdoğan'dan şehit Piyade Uzman Çavuş Bozkurt'un ailesine başsağlığı mesajı
Nefes-2 Operasyonu'nda 309 şüpheli yakalandı
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy: Yıl sonu hedefimiz 50 milyon turist, 44 milyar dolar gelir
Maden kazası soruşturması: 25 gözaltı kararı
Türkiye'de 19. yılını dolduran BES son 10 yılda 17 kat büyüdü
Diyarbakır'da "Millet Kütüphanesi"nin temeli atıldı
Yeni birimlerin açılmasıyla aile hekimi başına düşen kişi sayısı azalacak
"Doğu Akdeniz'deki imkanlardan herkes faydalanmalı"
"İnmenin üç erken belirtisinde hemen 112'yi arayın" uyarısı
Merkez Bankası Para Politikası Kurulu Toplantı Özeti: Liralaşma odaklı yaklaşım sergilenmeye devam e...
Yunanistan'daki 29 Ekim Resepsiyonu'na tehdit telefonu
Elon Musk Twitter'ı satın aldığını açıkladı
"KPSS soruşturmasının ön incelemesini yaptık ve savcılığa verdik"
Togg'un seri üretiminin yapılacağı Gemlik'te açılış heyecanı yaşanıyor
Belçika'da eczanelerde ilaç krizi yaşanıyor
Azerbaycan'da, Fransa'da görüşülecek, ülkeye yaptırım öngören karara karşı imza kampanyası başlatıldı
At yarışında Cumhuriyet Koşusu ve Cumhurbaşkanlığı Koşusu Ankara'da yapılacak
Başkan Erdoğan, İsrail Savunma Bakanı Gantz'ı kabul etti
AK Parti'de Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı düzenlendi
27 Ekim 2022 Perşembe 16:56:00 - Güncelleme:27 Ekim 2022 Perşembe 16:56:00

Togg'un seri üretiminin yapılacağı Gemlik'te açılış heyecanı yaşanıyor

Kaynak: AA

ABONE OL

Türkiye'nin vizyon projeleri arasında yer alan Togg'un seri üretiminin yapılacağı Bursa'nın Gemlik ilçesinde açılış heyecanı yaşanıyor.

Togg'un Elektrikli Otomobil Üretim Tesisi, 29 Ekim Cumartesi günü Cumhuriyet'in 99. yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla açılacak.

İlçeye bağlı Gençali Mahallesi'nde gerçekleştirilecek açılış öncesi tesise giden yollarda ve fabrika çevresinde hazırlıklar sürüyor.

Bursa-Yalova kara yolundan tesise ulaşım sağlanan kavşaklara Karayolları Genel Müdürlüğü ekiplerince "Togg" yazılı yön tabelaları yerleştirildi. Ayrıca, kara yolundan 5 kilometre uzaklıktaki tesisin yolları ve kavşaklarında peyzaj çalışmaları tamamlandı.

Gemlikliler ise bölge istihdamına büyük katkı sağlayacak fabrikanın açılmasını heyecanla bekliyor.

İlçe sakinlerinden Adem Salar, projenin ülke için çok önemli olduğunu söyledi. Salar, "Daha önce yabancılardan araba alıyorduk ama Togg üretime geçtiği zaman milletimiz bunu almak isteyecek. Binlerce kişi burada çalışarak çoluğuna çocuğuna ekmek götürecek. Fabrikanın açılmasını dört gözle bekliyorum. Şu an üretimde olan Bayraktar gibi hava araçları da çok önemli. Türk milleti olarak kalkıp da bunu inkar edemeyiz. Çünkü yapılan işler geleceğimiz için çocuklarımız, torunlarımız için yapılan başarılı işlerdir." dedi.

Fikret Kürşat da fabrikanın, 50 yıldır yaşadığı Gemlik'e ve ülkeye hayırlı olmasını diledi.

Yerli otomobil üretimini "çok önemli bir başarı" olarak nitelendiren Kürşat, "Devrim arabasından sonra bunun yapılması apayrı bir olay. Milli ve yerli olması çok önemli. İstihdam artacak, çok güzel. Gemlikli olarak gurur duyuyoruz. İnşallah bizler de binebiliriz bu arabaya. Fiyatının makul seviyede olması önemli." diye konuştu.

"MAZOT, BENZİN İNŞALLAH SON ZAMANINI YAŞIYORDUR"

Ahmet Değer ise projede emeği geçenlere teşekkür ederek, yerli otomobilin çok daha önceki yıllarda üretilmesi gerektiğini dile getirdi.

Projeyi başarılı bulduğunu vurgulayan Değer, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanı'mız cumartesi günü buranın açılışını yaptığında vatandaşın bu arabayı alması için güzel, müjdeli haber verir diye bekliyoruz. Türk insanının çoğunun bunu merak ettiğine, sevindiğine, çok da gurur duyduğuna inanıyorum. Çünkü bu gerçek yerli bir proje. Gerçekten Türk arabasına bineceğimizin gururunu, sevincini yaşıyoruz. Gemlik'e hakikaten de güzel şeyler katacak çünkü iş sahası büyüyecek."

Değer, Togg'un elektrikli olmasının önemine işaret ederek, "Mazot, benzin inşallah son zamanını yaşıyordur. Artık dünya elektriğe dönmek üzere. İnşallah bizim otomobilimiz de buna örnek olur. Elektrikli arabalar büyük rağbet görür diye düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Etiketler : togg seri üretim bursa gemlik açılış elektrikli otomobil
Oğlunun adı ‘Mete Felix' olacak

Oğlunun adı ‘Mete Felix' olacak
Aşk yeniden doğdu

Aşk yeniden doğdu
Kıyafetleri miniklere umut olacak

Kıyafetleri miniklere umut olacak
Ailenin düetisyeni

Ailenin düetisyeni
Provalarda eşi yanında

Provalarda eşi yanında
Ali'yi tek ayak uyuttu

Ali'yi tek ayak uyuttu
Çalışmayı seviyorum

Çalışmayı seviyorum
İtalya'da evet!

İtalya'da evet!
Fotoşopla bacak uzatma modası

Fotoşopla bacak uzatma modası

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX