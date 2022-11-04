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04 Kasım 2022 Cuma 22:37:00 - Güncelleme:04 Kasım 2022 Cuma 22:37:00

Togg'dan yeni paylaşım: İşte akıllı cihazların üretim aşaması

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Türkiye'nin otomobilinin üretileceği Gemlik tesisi resmi törenle açıldı, ilk seri üretim aracı da banttan indi. Her ay üretim sürecindeki son gelişmeleri paylaşan Togg, bu kez merak edilen akıllı cihazların üretim aşamalarını paylaştı.

Türkiye'nin vizyon projeleri arasında yer alan Togg'un seri üretiminin yapılacağı Gemlik Kampüsü'nde açılış töreni düzenlendi.

Törende, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın kullandığı seri üretim ilk araç da banttan indi.

Türkiye'nin yerli otomobilinin, inşaata başlangıç töreninden itibaren son gelişmeleri, her ayın 18'inde sosyal medya hesaplarından paylaşan Togg, bu kez akıllı cihazların üretim aşamalarını paylaştı.

FİYATI ŞUBATTA AÇIKLANACAK

Başkan Erdoğan, "Ön satış ve sipariş şartları vakti geldiğinde şirket tarafından açıklanacaktır. Tabii en çok merak edilen konulardan biri de aracın fiyatı ne olacak? Togg'un fiyatının piyasa şartlarında rekabetçiliğini sağlayacak şekilde tespit edileceğine babayiğitlerle birlikte karar vereceğiz. Önümüzdeki senenin mart ayı sonunda pazara çıkacak bir ürünün fiyatının bugünden ilanı zaten hem doğru hem de mümkün değildir. Sanıyorum ön satışın başlayacağı şubat ayında Togg'un fiyatı da açıklanacaktır" açıklamasını yapmıştı.

Togg'un uluslararası teknik yeterlilik testlerinin tamamlanmasının ardından Mart 2023'te trafiğe çıkması bekleniyor.

Etiketler : Türkiye açılış töreni Togg
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