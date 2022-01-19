TOGG'dan heyecanlandıran paylaşım! 'Bizi izlemeye devam edin'
Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) tarafından sosyal medyada heyecanlandıran paylaşım geldi. Gemlik Tesisindeki çalışmaların yer aldığı paylaşımda, "Bizi izlemeye devam edin" ifadeleri yer aldı.
Türkiye'nin heyecanla beklenen otomobili için çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.
Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu TOGG'un sosyal medya hesabından heyecanlandıran bir video paylaşıldı.
"PLANLARIMIZ DOĞRULTUSUNDA HIZ KESMEDEN İLERLİYOR"
TOGG'dan yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:
"Gemlik Tesisimizdeki çalışmalar planlarımız doğrultusunda hız kesmeden ilerliyor. En son tamamladığımız çalışmaları merak ediyorsanız videomuzu izleyebilirsiniz."
Gemlik Tesisimizdeki çalışmalar planlarımız doğrultusunda hız kesmeden ilerliyor. En son tamamladığımız çalışmaları merak ediyorsanız videomuzu izleyebilirsiniz.#YeniLigGemlik#Togg pic.twitter.com/0H8IaFhYj6— Togg (@TOGG2022) January 18, 2022