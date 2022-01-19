TOGG'dan heyecanlandıran paylaşım! 'Bizi izlemeye devam edin'

Türkiye'nin heyecanla beklenen otomobili için çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu TOGG'un sosyal medya hesabından heyecanlandıran bir video paylaşıldı.

"PLANLARIMIZ DOĞRULTUSUNDA HIZ KESMEDEN İLERLİYOR"

TOGG'dan yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Gemlik Tesisimizdeki çalışmalar planlarımız doğrultusunda hız kesmeden ilerliyor. En son tamamladığımız çalışmaları merak ediyorsanız videomuzu izleyebilirsiniz."