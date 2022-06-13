Togg ve Bilişim Vadisi, Girişimcilerle Yatırımcıları Buluşturuyor

850 BAŞVURU GELDİ

Türkiye'de mobilite ekosisteminin gelişmesine katkı sunmak ve bu alanda faaliyet gösteren, proje geliştiren girişimcilere eğitim ve mentörlük vermek amacıyla Mobilite Hızlandırma Programı başlatıldı. Togg'un, Bilişim Vadisi ile hazırladığı programa 850'nin üzerinde başvuru geldi.

YOĞUN MENTÖRLÜK VE EĞİTİM

Mobilite Çalışma Grubu ve Togg mentörleri tarafından 47 girişim, programdan kabul aldı. 8 hafta boyunca bu girişimcilere vadide bulunan Ar-Ge firmaları tarafından yoğun teknik mentörlük sunuldu. Ayrıca uzman isimler tarafından mobiliteden büyük veriye, blok zincirinden siber güvenliğe, yapay zekadan oyunlaştırmaya, hafif malzemelerden sürdürülebilirliğe, akıllı şebekelerden enerji çözümlerine pek çok konuda eğitimler verildi.

ÖN GÖRÜŞMELER YAPILDI

Programda ürünlerin teknolojik seviyelerinin artırılmasının yanı sıra girişimlerin operasyonel süreçlerinin de teknoloji hazırlık seviyelerinin artırılmasına odaklanıldı. Ürünlerini test edebilmeleri için uygulama platformlarına erişim imkânı sağlandı. Potansiyel müşterileri ile ilk görüşmeler planlandı ve yatırıma hazır girişimler yatırımcılar ile ön görüşmeler yapıldı.

FİNAL GÜNÜ

14 Haziran'da Bilişim Vadisi'nde hızlandırma programının finali gerçekleştirilecek. Final gününde programı başarıyla tamamlayan 10 girişimci sahne alacak. Girişimler, yatırım fonlarına ve potansiyel müşterilerine girişimlerini tanıtarak yatırım almaya çalışacak.

Programla ilgili detaylar için:

https://www.togg-usecasemobility.com/

Togg Hakkında

Togg, fikri mülkiyet haklarına Türkiye'nin sahip olduğu, küresel ölçekte rekabet edecek global USE-CASE MOBILITY® markasıdır. 25 Haziran 2018'de kurulan Togg, Anadolu Grubu Holding A.Ş., BMC Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş., Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş., Zorlu Holding A.Ş. ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin güç birliğiyle çalışmalarını sürdürmektedir.

Gemlik'teki tesislerinde üretime başlayacağı 2022 yılı itibarıyla Avrupa'nın klasik olmayan doğuştan elektrikli ilk SUV üreticisi olacak Togg, elektrikli ve bağlantılı yeni nesil otomobiller geliştirip, bu otomobiller etrafında bir mobilite ekosistemi oluşturmaktadır. Şirket, akıllı ve bağlantılı otomobiller etrafında oluşturduğu ekosistem dahilinde yeni teknolojiler, hizmetler, kullanıcı deneyimleri ve yeni iş modelleri geliştirmektedir.

Togg, 2030 yılına kadar ortak platformda elektrikli ve bağlantılı 5 farklı model üreterek, 1 milyon üretim adedine ulaşmayı hedeflemektedir.

Bilişim Vadisi Hakkında

Bilişim Vadisi, Milli Teknoloji Hamlesinin vizyonunu hayata geçirmek adına Türkiye'nin ekonomik ve teknolojik olarak tam bağımsızlığını sağlayabilmek hedefiyle faaliyetlerini sürdürmektedir. Bilişim Vadisi; mobilite, bağlantı teknolojileri, siber güvenlik, yazılım, tasarım, oyun ve akıllı şehir alanlarını odağına alan çalışmalar yürütmektedir. Vadi, bu alanlarda çalışmalar yürüten girişimcileri hem Girişim Sermayesi Yatırım Fonu aracılığıyla finansal olarak hem de ekosistem içinde mentörlükler, iş birlikleri ve eğitimlerle uçtan uca desteklemektedir.

Vadi, Lisans maliyetlerini azaltıp dışa bağımlılığı düşürerek küresel ölçekte değer üretimi sağlayan Türkiye Açık Kaynak Platformu çalışmalarını yürütmekle birlikte "Ekol 42 Yazılım Okulları" ile Sanayi Strateji Belgesinde 2023'e kadar hedeflenen 500 bin yazılımcıya ulaşmak için çalışmaktadır.